https://ria.ru/20250507/peregovory-2015505495.html
Москалькова провела переговоры с Украиной об удерживаемых Киевом заложниках
Москалькова провела переговоры с Украиной об удерживаемых Киевом заложниках - РИА Новости, 07.05.2025
Москалькова провела переговоры с Украиной об удерживаемых Киевом заложниках
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что после обмена пленными российская и украинская стороны провели тяжелые переговоры об... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:24:00+03:00
2025-05-07T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что после обмена пленными российская и украинская стороны провели тяжелые переговоры об удержании Киевом жителей Курской области."Вчера я вернулась с украинско-белорусской границы, где состоялся обмен пленными, 205 наших парней вернулись на Родину, 205 украинских пленных тоже поехали к своим близким. Вчера были тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся (удержании - ред.) заложников Курской области", - сказала она в ходе открытия экспозиции с фотографиями родных и близких сотрудников аппарата уполномоченного, участвовавших в Великой Отечественной войне в Музее Победы.Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подконтрольной Киеву территории возвращены 205 военнослужащих. Столько же пленных из состава украинской армии были переданы Киеву.
https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015528945.html
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в мире, киев, россия, украина, татьяна москалькова, музей победы, здоровье - общество
В мире, Киев, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Музей Победы, Здоровье - Общество
Москалькова провела переговоры с Украиной об удерживаемых Киевом заложниках
Москалькова провела переговоры о жителях Курской области, удерживаемых Киевом