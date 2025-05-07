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Пашинян высказался о развитии отношений с Россией
Пашинян высказался о развитии отношений с Россией - РИА Новости, 07.05.2025
Пашинян высказался о развитии отношений с Россией
Внешняя политика Армении не предусматривает отказ от развития и углубления отношений с РФ, заявил армянский премьер Никол Пашинян, отвечая в парламенте на... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:55:00+03:00
2025-05-07T15:55:00+03:00
2025-05-07T16:04:00+03:00
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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Внешняя политика Армении не предусматривает отказ от развития и углубления отношений с РФ, заявил армянский премьер Никол Пашинян, отвечая в парламенте на вопрос, не повредит ли его участие в Параде Победы в Москве отношениям с Западом."Мы руководствуемся внешней политикой балансирования и сбалансированности и эта политика не предусматривает выстраивания отношений с одними за счет других. Тем более она не предусматривает отказ от визитов в Россию или отказ от развития и углубления отношений с РФ", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.По его словам, помимо этого, такие мероприятия позволяют во время контактов обсудить важные вопросы.
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россия, армения, москва, никол пашинян, в мире
Россия, Армения, Москва, Никол Пашинян, В мире
Пашинян высказался о развитии отношений с Россией
Пашинян: Армения не предусматривает отказ от развития отношений с Россией