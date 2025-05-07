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Пашинян высказался о развитии отношений с Россией

Пашинян высказался о развитии отношений с Россией - РИА Новости, 07.05.2025

Пашинян высказался о развитии отношений с Россией

Внешняя политика Армении не предусматривает отказ от развития и углубления отношений с РФ, заявил армянский премьер Никол Пашинян, отвечая в парламенте на... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:55:00+03:00

2025-05-07T15:55:00+03:00

2025-05-07T16:04:00+03:00

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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Внешняя политика Армении не предусматривает отказ от развития и углубления отношений с РФ, заявил армянский премьер Никол Пашинян, отвечая в парламенте на вопрос, не повредит ли его участие в Параде Победы в Москве отношениям с Западом."Мы руководствуемся внешней политикой балансирования и сбалансированности и эта политика не предусматривает выстраивания отношений с одними за счет других. Тем более она не предусматривает отказ от визитов в Россию или отказ от развития и углубления отношений с РФ", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.По его словам, помимо этого, такие мероприятия позволяют во время контактов обсудить важные вопросы.

https://ria.ru/20250314/putin-2005044942.html

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