https://ria.ru/20250507/parki-2015661123.html

В парках Подмосковья пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы

В парках Подмосковья пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2025

В парках Подмосковья пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы

В 100 парках Подмосковья состоится общеобластное мероприятие "Подвиг. Победа Память", приуроченное к празднованию 80-летия Победы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:59:00+03:00

2025-05-07T18:59:00+03:00

2025-05-07T18:59:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В 100 парках Подмосковья состоится общеобластное мероприятие "Подвиг. Победа Память", приуроченное к празднованию 80-летия Победы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В ведомстве отметили, что в этот день посетителей традиционно ждут акция "Вальс Победы", кинопоказы военно-патриотических фильмов, лектории "Уроки истории в парке" и многое другое. Также все желающие смогут угоститься солдатской кашей на полевой кухне и принять участие в акции "Георгиевская лента". Кроме того, в рамках празднования 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной Войне в 27 парках Подмосковья будут работать 30 уличных выставок, посвященных местным жителям-героям Великой Отечественной войны, специальной военной операции и участникам Парада Победы 1945 года. Например, в Городском парке городского округа Шаховская состоится торжественное открытие стелы "Шаховская – населенный пункт воинской доблести Московской области". Помимо этого, для посетителей проведут онлайн-трансляцию парада на Красной площади и концерт ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда", а также многое другое. В парке "Сестрорецкий" городского округа Клин гости смогут увидеть прямую трансляцию парада военной техники и авиации на Красной площади, концертную программу государственного оркестра "Гусляры России" и "Вальс Победы", принять участие в акции "Сад памяти" и многое другое. В парке им. В. Талалихина городского округа Подольск посетителей приглашают на выставки военной техники и оружия, мастер-класс по военной подготовке и на концерт "Наследники Победы". Любой желающий сможет написать письмо бойцам на полевой почте и посетить танцевальный вечер под мелодии военных лет. Также во многих других парках состоятся праздничные мероприятия ко Дню Победы.

https://ria.ru/20250507/podmoskove-2015572974.html

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московская область (подмосковье), 80-летие победы в великой отечественной войне