https://ria.ru/20250507/pakistan-2015699713.html

В Пакистане заявили, что не ведут прямых переговоров с Индией

В Пакистане заявили, что не ведут прямых переговоров с Индией - РИА Новости, 07.05.2025

В Пакистане заявили, что не ведут прямых переговоров с Индией

Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией, но третьи страны уже работают над разрядкой ситуации, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Пакистана... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:16:00+03:00

2025-05-07T22:16:00+03:00

2025-05-07T22:16:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

операция синдур в пакистане

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ИСЛАМАБАД, 7 мая – РИА Новости. Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией, но третьи страны уже работают над разрядкой ситуации, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф. "На данный момент у нас нет никаких прямых связей с индийской стороной, но я полагаю, что некоторые международные державы или страны, имеющие хорошие отношения с обеими сторонами, уже пытаются разрядить ситуацию", - сказал Асиф. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250507/konflikt-2015537409.html

https://ria.ru/20250507/indija-2015531929.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане