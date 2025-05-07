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В Пакистане заявили, что не ведут прямых переговоров с Индией - РИА Новости, 07.05.2025
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22:16 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015699713.html
В Пакистане заявили, что не ведут прямых переговоров с Индией
В Пакистане заявили, что не ведут прямых переговоров с Индией - РИА Новости, 07.05.2025
В Пакистане заявили, что не ведут прямых переговоров с Индией
Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией, но третьи страны уже работают над разрядкой ситуации, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Пакистана... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:16:00+03:00
2025-05-07T22:16:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
операция синдур в пакистане
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ИСЛАМАБАД, 7 мая – РИА Новости. Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией, но третьи страны уже работают над разрядкой ситуации, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф. "На данный момент у нас нет никаких прямых связей с индийской стороной, но я полагаю, что некоторые международные державы или страны, имеющие хорошие отношения с обеими сторонами, уже пытаются разрядить ситуацию", - сказал Асиф. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250507/konflikt-2015537409.html
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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
В Пакистане заявили, что не ведут прямых переговоров с Индией

Министр обороны Асиф: Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией

© AP Photo / Dar YasinВоеннослужащие ВВС Индии в Кашмире
Военнослужащие ВВС Индии в Кашмире - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Военнослужащие ВВС Индии в Кашмире. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 7 мая – РИА Новости. Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией, но третьи страны уже работают над разрядкой ситуации, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
«
"На данный момент у нас нет никаких прямых связей с индийской стороной, но я полагаю, что некоторые международные державы или страны, имеющие хорошие отношения с обеими сторонами, уже пытаются разрядить ситуацию", - сказал Асиф.
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Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреПакистанИндияКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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