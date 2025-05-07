В Пакистане заявили, что не ведут прямых переговоров с Индией
Министр обороны Асиф: Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией
© AP Photo / Dar YasinВоеннослужащие ВВС Индии в Кашмире
© AP Photo / Dar Yasin
Военнослужащие ВВС Индии в Кашмире. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 7 мая – РИА Новости. Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией, но третьи страны уже работают над разрядкой ситуации, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
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"На данный момент у нас нет никаких прямых связей с индийской стороной, но я полагаю, что некоторые международные державы или страны, имеющие хорошие отношения с обеими сторонами, уже пытаются разрядить ситуацию", - сказал Асиф.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
* Запрещенная в России террористическая организация