https://ria.ru/20250507/pakistan-2015674659.html

Пакистан в конфликте с Индией получил право выбирать цели, заявил глава МО

Пакистан в конфликте с Индией получил право выбирать цели, заявил глава МО - РИА Новости, 07.05.2025

Пакистан в конфликте с Индией получил право выбирать цели, заявил глава МО

Вооруженные силы Пакистана в конфликте с Индией получили полномочия выбирать цели, средства и методы их поражения, заявил в интервью РИА Новости пакистанский... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:53:00+03:00

2025-05-07T19:53:00+03:00

2025-05-07T19:53:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

операция синдур в пакистане

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ИСЛАМАБАД, 7 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Пакистана в конфликте с Индией получили полномочия выбирать цели, средства и методы их поражения, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф. В ночь на среду минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В министерстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в исламской республике, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. "Мы выберем цели, а также пути и средства для нанесения ударов по этим целям… как мы атакуем эти цели, как мы вступаем в бой с этими целями: с помощью военно-воздушных сил, сухопутных войск или чего-то еще. Это то, что сейчас должно определяться вооруженными силами Пакистана", - сказал агентству Асиф. Глава МО Пакистана также отметил, что в среду утром состоялось заседание совета национальной безопасности страны, на котором обсуждались соответствующие действия против Индии, добавив, что совет находится в контакте с руководством пакистанских вооруженных сил. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015670139.html

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015569890.html

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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане