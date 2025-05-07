https://ria.ru/20250507/pakistan-2015453823.html

МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии после ударов

МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии после ударов - РИА Новости, 07.05.2025

МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии после ударов

МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему протест в связи с ударами индийских военных по территории страны. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:22:00+03:00

2025-05-07T09:22:00+03:00

2025-05-07T09:43:00+03:00

в мире

пакистан

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922004355_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71cc1464ceb6e62f60fdda41f3f23720.jpg

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему протест в связи с ударами индийских военных по территории страны."Временный поверенный в делах Индии был вызван сегодня в министерство иностранных дел, чтобы получить решительный протест Пакистана по поводу неспровоцированных индийских ударов по нескольким местам в Пакистане и Азад Джамму и Кашмире", - говорится в заявлении ведомства.Там отметили, что "акт агрессии Индии представляет собой явное нарушение суверенитета Пакистана"."Такие действия противоречат Уставу ООН, международному праву и установленным нормам, регулирующим межгосударственные отношения. Пакистан решительно отверг необоснованные оправдания Индии ее враждебного поведения. Индийская сторона была предупреждена, что такое опрометчивое поведение представляет серьезную угрозу региональному миру и стабильности", - также отмечается в заявлении.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В свою очередь премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250507/indija-2015446741.html

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015442715.html

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015425170.html

пакистан

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан, индия