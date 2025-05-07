МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии после ударов
МИД Пакистана выразил решительный протест после ударов со стороны Индии
© AP Photo / Anjum NaveedПолиция у главных ворот Министерства иностранных дел Пакистана в Исламабаде
© AP Photo / Anjum Naveed
Полиция у главных ворот Министерства иностранных дел Пакистана в Исламабаде. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему протест в связи с ударами индийских военных по территории страны.
Там отметили, что "акт агрессии Индии представляет собой явное нарушение суверенитета Пакистана".
"Такие действия противоречат Уставу ООН, международному праву и установленным нормам, регулирующим межгосударственные отношения. Пакистан решительно отверг необоснованные оправдания Индии ее враждебного поведения. Индийская сторона была предупреждена, что такое опрометчивое поведение представляет серьезную угрозу региональному миру и стабильности", - также отмечается в заявлении.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В свою очередь премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
* Террористическая организация, запрещена в России
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