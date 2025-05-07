https://ria.ru/20250507/pakistan-2015448662.html
Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС
Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС - РИА Новости, 07.05.2025
Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС
Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС Нилум-Джелум в Кашмире, в результате которой, по этим данным, станция была повреждена, сообщает в среду телеканал... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:57:00+03:00
2025-05-07T08:57:00+03:00
2025-05-07T09:09:00+03:00
в мире
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операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС Нилум-Джелум в Кашмире, в результате которой, по этим данным, станция была повреждена, сообщает в среду телеканал Samaa."После... ночного... нападения Индия... нанесла удар по гидроэнергетическому проекту Нилум-Джелум и повредила его", - утверждается в сообщении телеканала со ссылкой на гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве также заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов есть погибшие.
https://ria.ru/20250507/kitay-2015440386.html
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7 495 645-6601
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Индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне эскалации конфликта между странами
Момент, когда индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне серьезной эскалации конфликта между странами.
2025-05-07T08:57
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РИА Новости
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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС
Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС в Кашмире