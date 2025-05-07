https://ria.ru/20250507/pakistan-2015448662.html

Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС

Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС - РИА Новости, 07.05.2025

Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС

Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС Нилум-Джелум в Кашмире, в результате которой, по этим данным, станция была повреждена, сообщает в среду телеканал... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:57:00+03:00

2025-05-07T08:57:00+03:00

2025-05-07T09:09:00+03:00

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операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС Нилум-Джелум в Кашмире, в результате которой, по этим данным, станция была повреждена, сообщает в среду телеканал Samaa."После... ночного... нападения Индия... нанесла удар по гидроэнергетическому проекту Нилум-Джелум и повредила его", - утверждается в сообщении телеканала со ссылкой на гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве также заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов есть погибшие.

https://ria.ru/20250507/kitay-2015440386.html

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Индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне эскалации конфликта между странами Момент, когда индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне серьезной эскалации конфликта между странами. 2025-05-07T08:57 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане