https://ria.ru/20250507/pakistan-2015430096.html
Пакистан проинформировал ООН об агрессии Индии
Пакистан проинформировал ООН об агрессии Индии - РИА Новости, 07.05.2025
Пакистан проинформировал ООН об агрессии Индии
Пакистан проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о "вопиющей" агрессии со стороны Индии и уведомил Совбез, что оставляет за собой право ответить на атаки, РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:36:00+03:00
2025-05-07T04:36:00+03:00
2025-05-07T04:36:00+03:00
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ООН, 7 мая - РИА Новости. Пакистан проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о "вопиющей" агрессии со стороны Индии и уведомил Совбез, что оставляет за собой право ответить на атаки, сообщили в постпредстве Пакистана при Всемирной Организации. "По поручению заместителя премьер-министра/министра иностранных дел постоянный представитель Пакистана при ООН в Нью-Йорке проинформировал председателя Совета Безопасности ООН, председателя Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря ООН о вопиющей агрессии со стороны Индии, грубо нарушающей суверенитет Пакистана и международное право, ставящей под угрозу международный мир и безопасность", - говорится в сообщении. Как отметили в постпредстве, СБ ООН "был проинформирован" о том, что Пакистан "оставляет за собой право" соответствующим образом отреагировать на агрессию Индии в соответствии с Уставом ООН.
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015424024.html
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в мире, пакистан, индия, нью-йорк (город), антониу гутерреш, оон, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Нью-Йорк (город), Антониу Гутерреш, ООН, Операция Синдур в Пакистане
Пакистан проинформировал ООН об агрессии Индии
Пакистан проинформировал генсека ООН о вопиющей агрессии со стороны Индии