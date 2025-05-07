Рейтинг@Mail.ru
Пакистан проинформировал ООН об агрессии Индии - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:36 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015430096.html
Пакистан проинформировал ООН об агрессии Индии
Пакистан проинформировал ООН об агрессии Индии - РИА Новости, 07.05.2025
Пакистан проинформировал ООН об агрессии Индии
Пакистан проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о "вопиющей" агрессии со стороны Индии и уведомил Совбез, что оставляет за собой право ответить на атаки, РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:36:00+03:00
2025-05-07T04:36:00+03:00
в мире
пакистан
индия
нью-йорк (город)
антониу гутерреш
оон
операция синдур в пакистане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
ООН, 7 мая - РИА Новости. Пакистан проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о "вопиющей" агрессии со стороны Индии и уведомил Совбез, что оставляет за собой право ответить на атаки, сообщили в постпредстве Пакистана при Всемирной Организации. "По поручению заместителя премьер-министра/министра иностранных дел постоянный представитель Пакистана при ООН в Нью-Йорке проинформировал председателя Совета Безопасности ООН, председателя Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря ООН о вопиющей агрессии со стороны Индии, грубо нарушающей суверенитет Пакистана и международное право, ставящей под угрозу международный мир и безопасность", - говорится в сообщении. Как отметили в постпредстве, СБ ООН "был проинформирован" о том, что Пакистан "оставляет за собой право" соответствующим образом отреагировать на агрессию Индии в соответствии с Уставом ООН.
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015424024.html
пакистан
индия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, индия, нью-йорк (город), антониу гутерреш, оон, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Нью-Йорк (город), Антониу Гутерреш, ООН, Операция Синдур в Пакистане
Пакистан проинформировал ООН об агрессии Индии

Пакистан проинформировал генсека ООН о вопиющей агрессии со стороны Индии

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 7 мая - РИА Новости. Пакистан проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о "вопиющей" агрессии со стороны Индии и уведомил Совбез, что оставляет за собой право ответить на атаки, сообщили в постпредстве Пакистана при Всемирной Организации.
"По поручению заместителя премьер-министра/министра иностранных дел постоянный представитель Пакистана при ООН в Нью-Йорке проинформировал председателя Совета Безопасности ООН, председателя Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря ООН о вопиющей агрессии со стороны Индии, грубо нарушающей суверенитет Пакистана и международное право, ставящей под угрозу международный мир и безопасность", - говорится в сообщении.
Как отметили в постпредстве, СБ ООН "был проинформирован" о том, что Пакистан "оставляет за собой право" соответствующим образом отреагировать на агрессию Индии в соответствии с Уставом ООН.
Последствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Армия Пакистана заявила о восьми погибших после индийских ударов
Вчера, 02:31
 
В миреПакистанИндияНью-Йорк (город)Антониу ГутеррешООНОперация Синдур в Пакистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала