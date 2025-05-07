https://ria.ru/20250507/pakistan-2015430096.html

Пакистан проинформировал ООН об агрессии Индии

Пакистан проинформировал ООН об агрессии Индии - РИА Новости, 07.05.2025

Пакистан проинформировал ООН об агрессии Индии

Пакистан проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о "вопиющей" агрессии со стороны Индии и уведомил Совбез, что оставляет за собой право ответить на атаки, РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T04:36:00+03:00

2025-05-07T04:36:00+03:00

2025-05-07T04:36:00+03:00

в мире

пакистан

индия

нью-йорк (город)

антониу гутерреш

оон

операция синдур в пакистане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg

ООН, 7 мая - РИА Новости. Пакистан проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о "вопиющей" агрессии со стороны Индии и уведомил Совбез, что оставляет за собой право ответить на атаки, сообщили в постпредстве Пакистана при Всемирной Организации. "По поручению заместителя премьер-министра/министра иностранных дел постоянный представитель Пакистана при ООН в Нью-Йорке проинформировал председателя Совета Безопасности ООН, председателя Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря ООН о вопиющей агрессии со стороны Индии, грубо нарушающей суверенитет Пакистана и международное право, ставящей под угрозу международный мир и безопасность", - говорится в сообщении. Как отметили в постпредстве, СБ ООН "был проинформирован" о том, что Пакистан "оставляет за собой право" соответствующим образом отреагировать на агрессию Индии в соответствии с Уставом ООН.

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015424024.html

пакистан

индия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, индия, нью-йорк (город), антониу гутерреш, оон, операция синдур в пакистане