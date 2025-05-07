Армия Пакистана заявила о восьми погибших после индийских ударов
Geo TV: армия Пакистана заявила о восьми погибших в результате ударов Индии
© AP Photo / M.D. MughalПоследствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана
© AP Photo / M.D. Mughal
Последствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Не менее восьми человек погибли и 35 ранены в результате удара индийских войск по Пакистану, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.
"Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана сообщил, что восемь пакистанцев погибли, а еще 35 получили ранения в результате ударов индийских войск", - отмечает телеканал.
Выступая на пресс-конференции в среду утром вместе с министром информации Аттауллой Тараром, Чаудри сообщил, что, по предварительной информации, двое мирных жителей пропали без вести.
"Он также сообщил, что Индия осуществила 24 атаки на шесть объектов в Пакистане", - отмечает телеканал.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация