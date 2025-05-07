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В Пакистане назвали удар Индии вопиющим актом войны - РИА Новости, 07.05.2025
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01:28 07.05.2025 (обновлено: 01:37 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015419021.html
В Пакистане назвали удар Индии вопиющим актом войны
В Пакистане назвали удар Индии вопиющим актом войны - РИА Новости, 07.05.2025
В Пакистане назвали удар Индии вопиющим актом войны
МИД Пакистана назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T01:28:00+03:00
2025-05-07T01:37:00+03:00
в мире
пакистан
индия
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. МИД Пакистана назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек."Совершив неспровоцированный и вопиющий акт войны, индийские военно-воздушные силы, оставаясь в воздушном пространстве Индии, нарушили суверенитет Пакистана, применив дистанционное оружие, нацелившись на гражданское население через международную границу в Муридке и Бахавалпуре, а также через линию контроля в Котли и Музаффарабаде, Азад Джамму и Кашмире", - говорится в заявлении.Там отметили, что "акт агрессии Индии привел к гибели мирных жителей, включая женщин и детей", и создал серьезную угрозу коммерческому воздушному сообщению.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250507/guterresh-2015417829.html
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015416597.html
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в мире, пакистан, индия, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Операция Синдур в Пакистане
В Пакистане назвали удар Индии вопиющим актом войны

МИД Пакистана назвал удар Индии вопиющим актом войны

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. МИД Пакистана назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек.
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"Совершив неспровоцированный и вопиющий акт войны, индийские военно-воздушные силы, оставаясь в воздушном пространстве Индии, нарушили суверенитет Пакистана, применив дистанционное оружие, нацелившись на гражданское население через международную границу в Муридке и Бахавалпуре, а также через линию контроля в Котли и Музаффарабаде, Азад Джамму и Кашмире", - говорится в заявлении.
Там отметили, что "акт агрессии Индии привел к гибели мирных жителей, включая женщин и детей", и создал серьезную угрозу коммерческому воздушному сообщению.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация
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