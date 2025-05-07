https://ria.ru/20250507/pakistan-2015416363.html

В Пакистане проведут заседание совета национальной безопасности

В Пакистане проведут заседание совета национальной безопасности - РИА Новости, 07.05.2025

В Пакистане проведут заседание совета национальной безопасности

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что страна имеет полное право ответить всей силой на удары со стороны Индии, сообщает телеканал Geo TV. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T00:51:00+03:00

2025-05-07T00:51:00+03:00

2025-05-07T01:34:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что страна имеет полное право ответить всей силой на удары со стороны Индии, сообщает телеканал Geo TV.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям."Премьер-министр Шехбаз Шариф осудил то, что он назвал трусливыми нападениями Индии на пять объектов на территории Пакистана, пообещав, что страна имеет полное право ответить всей силой", - сообщает телеканал.Шариф также созвал заседание комитета национальной безопасности в Исламабаде для рассмотрения ситуации, по словам министра информации Аттауллы Тарара, заседание назначено на 10 часов утра (8.00 мск), отмечает Geo TV.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250507/turtsiya-2015417426.html

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в мире, пакистан, операция синдур в пакистане