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Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Межгосударственные отношения России и Азербайджана - РИА Новости, 07.05.2025

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:25:00+03:00

2025-05-07T19:25:00+03:00

2025-05-07T19:25:00+03:00

справки

азербайджан

ильхам алиев

россия

владимир путин

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Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 года). Дальнейшее развитие положения Договора получили в Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 3 июля 2008 года) и Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 22 февраля 2022 года). Между странами подписано свыше 260 международно-правовых актов.Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.В 2019 году президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались три раза: 26 апреля "на полях" международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (Китай), 3 октября – "на полях" международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи и 20 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ.В течение 2020 года лидеры России и Азербайджана провели несколько телефонных разговоров.11 января 2021 года в Москве по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры президента России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По итогам консультаций Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали Заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России.Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева.20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в Нагорном Карабахе.26 ноября в Сочи вновь состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Консультации были приурочены к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Обсуждался ход реализации достигнутых ранее договоренностей. Также состоялась отдельная встреча президентов России и Азербайджана.28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.22 февраля 2022 года Алиев посетил Москву с официальным визитом. По итогам переговоров главы двух государств подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. В Декларации нашли свое отражение все ключевые сферы сотрудничества: политическая компонента, вопросы безопасности, торгово-экономическое взаимодействие, культурно-гуманитарные связи. Президент Азербайджана также встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.В последующем Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались 29 июня "на полях" Каспийского саммита в Ашхабаде (Туркмения); 16 сентября – "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан); 7 октября – на неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ; 13 октября – "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане (Казахстан); 26 декабря – в рамках неформальной встречи лидеров стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге.31 октября 2022 года в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.25 мая 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в качестве гостя впервые принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Москве. В тот же день в Кремле состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем – трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.12 октября 2023 года президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу в Бишкеке (Киргизия) в преддверии саммита Совета глав государств СНГ.26 декабря 2023 года президент Азербайджана принял участие в неформальном саммите глав СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге.22 апреля 2024 года состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который находился в Москве с рабочим визитом. В тот же день по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.17 апреля 2024 года согласно решению высшего руководства Азербайджана и России, начался досрочный вывод российских миротворческих войск с территории Карабаха. 15 мая состоялась торжественная церемония по случаю завершения миссии Российского миротворческого контингента в Карабахе. На мероприятии присутствовали представители министерств обороны России и Азербайджанской Республики. 12 июня мероприятия по поэтапному выводу подразделений Российского миротворческого контингента были завершены.3 июля 2024 года состоялась очередная встреча президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "на полях" саммита ШОС в Астане (Казахстан).18-19 августа 2024 года состоялся государственный визит президента России в Азербайджан. 18 августа Владимир Путин прибыл в Баку и встретился в неформальной обстановке с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой, первым вице-президентом Республики Мехрибан Алиевой.19 августа Владимир Путин почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле на Аллее почетного захоронения в Баку, а также принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Вечный огонь" в Баку.В этот же день прошли российско-азербайджанские переговоры в узком и расширенном составах.Далее лидеры осмотрели территорию Белого города Баку и посетили кафедральный собор Святых жен-мироносиц.8 октября 2024 года в Кремле "на полях" саммита СНГ Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.В тот же день Ильхам Алиев принял участие в заседание Совета глав государств – участников СНГ.Тесные контакты России и Азербайджана поддерживаются по правительственной линии.5-6 марта 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Азербайджан с рабочим визитом. 5 марта состоялись переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. В рамках визита Михаил Мишустин возложил венки к могиле Гейдара Алиева и Монументу павшим героям в Баку. Главы правительств также посетили Азербайджанский национальный музей ковра. 6 марта состоялись переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, они продлились около трех часов. В этот же день Михаил Мишустин встретился с женщинами – представителями общественных организаций Азербайджана.13 ноября 2024 года в ходе рабочего визита в Баку председатель правительства России Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. В тот же день Михаил Мишустин выступил на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходившей в Баку (11-22 ноября).13 декабря 2024 года премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Москве.Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук регулярно посещает с рабочими визитами Баку для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.22 января 2024 года Алексей Оверчук посетил Азербайджан с рабочим визитом, в ходе которого встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и совместно с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым провел встречу сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.23 января Алексей Оверчук был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.7 июня 2024 года "на полях" Петербургского международного экономического форума прошла встреча Алексея Оверчука с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств.27-28 февраля 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Азербайджан с официальным визитом. В ходе визита Лавров был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоялись также переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.19 мая 2023 года глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Москву с рабочим визитом, где прошла его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем министры приняли участие в трехсторонних переговорах с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна.25 июля в Москве прошли очередные переговоры глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. В тот же день состоялись трехсторонние переговоры с участием Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна.22 сентября 2023 года "на полях" 78-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхана Байрамова.5 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Москву для участия в заседании СМИД прикаспийских государств."На полях" саммита состоялась отдельная двусторонняя встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 1 марта 2024 года "на полях" Анталийского дипломатического форума в Турции.9 апреля 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафовым, находящимся с рабочим визитом в Москве.12 апреля 2025 года главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов снова встретились "на полях" Анталийского дипломатического форума в Турции.Наращивается межпарламентское сотрудничество РФ и Азербайджана.13 февраля 2023 года Москву с визитом посетила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова. Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, по итогам которой было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственной Думой и Милли Меджлисом, и спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.13 апреля 2023 года Валентина Матвиенко и Сагиба Гафарова провели беседу "на полях" весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.8 декабря 2023 года в Баку состоялось 20-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджана.16-17 марта 2025 года состоялся официальный визит делегации Совета Федерации во главе с его председателем Валентиной Матвиенко в Азербайджан. 16 марта Валентина Матвиенко встретилась с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. 17 марта Валентину Матвиенко принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. В рамках визита 17 марта состоялось 22-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания России и Милли Меджлиса Азербайджана.Осуществляются визиты религиозных лидеров.3 мая 2025 года в Баку состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во встрече приняла участие первый вице-президент страны Мехрибан Алиева. Также на встрече присутствовал епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий. В завершение встречи Святейший Патриарх Кирилл во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе вручил Мехрибан Алиевой орден равноапостольной княгини Ольги I степени.Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество двух стран.По итогам 2024 года товарооборот Азербайджана и России составил почти 4,8 миллиарда долларов, что на 10,1% больше показателя 2023 года. На долю торговых операций с Россией пришлось 10,08% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за 2024 год, и РФ стала его третьим торговым партнером. Поставки ненефтяной продукции из Азербайджана выросли на 4,3% и составили 1,162 миллиарда долларов.Импорт российской продукции Азербайджаном вырос на 14,5% и составил 3,621 миллиарда долларов. В 2024 году на долю России в общем объеме импорта товаров в республику пришлось 17,2%. Таким образом, РФ стала вторым по объемам поставщиком товаров в Азербайджан. Основные товары во взаимной торговле – продовольствие и сельхозсырье, нефть, черные металлы, пластмассы.Во взаимной торговле страны опираются на национальные валюты. Их доля в структуре двусторонних расчетов по итогам 2023 года составляла 57,8%, по итогам января – мая 2024 года – уже 73,1%.Динамично растет взаимодействие в сфере взаимных инвестиций. Россия входит в четверку стран по вложениям в местную экономику. По итогам 2023 года Россия инвестировала в Азербайджан 617 миллионов долларов – рост составил 19%.В настоящее время в Азербайджане реализуется 16 инвестпроектов с российским участием на общую сумму порядка 6,7 миллиарда долларов.Накопленные российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют около 8 миллиардов долларов. Азербайджан вложил в российскую экономику более 1 миллиарда 100 миллионов долларов.Как заявил в октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин, прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику составляют более четырех миллиардов долларов.Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов двусторонних отношений на государственном уровне, является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное 22-е заседание состоялось в Баку 9 августа 2024 года.Активно работает Российско-Азербайджанский деловой совет, основной деятельностью которого являются расширение и развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между российскими и азербайджанскими предпринимателями, продвижение российского бизнеса на рынки Азербайджана и привлечение азербайджанских инвестиций в Россию. В 2023 году более 20 субъектов РФ провели 25 бизнес-миссий в Азербайджан.В 2024 году по линии деловых кругов уже проведено более 10 бизнес-миссий российских регионов в Азербайджан.6 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума прошел бизнес-форум "Россия-Азербайджан.В январе 2024 года была утверждена "дорожная карта" по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024-2026 годы. Документ предусматривает принятие конкретных шагов по развитию взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной, транспортной, промышленной, аграрной, энергетической, туристической, гуманитарной и социальной сферах, а также в области продовольственной безопасности, инноваций и информационных технологий.На 2024 год на азербайджанском рынке в различных областях промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг работают почти 1,3 тысячи предприятий с российским участием.Около 80 субъектов Российской Федерации поддерживают связи с Азербайджаном, из которых более 20 заключили соглашения о сотрудничестве с правительством Республики в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании – "Газпром", Транснефть", "Лукойл", "Роснефть", "Интер РАО" и др.Эффективное партнерство налажено в промышленности. В 2021 году был открыт совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству автомобилей коммерческого и специального назначения.ПАО "Камаз" поставляет автомобили и запчасти к ним. Сборка автомобилей из сборочных комплектов деталей осуществляется "Гянджинским автомобильным заводом", который также является официальным дистрибьютором ПАО "Камаз" на рынке Азербайджана. Действует два аттестованных сервисных центра, ведется строительство третьего.В 2023 году ПАО "Соллерс" и ООО "Азермаш" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства легких коммерческих автомобилей Sollers в Азербайджанской Республике. Документ предполагает организацию производства автомобилей Sollers на мощностях предприятия "Азермаш" с использованием комплектующих, импортируемых из России. Выпуск автомобилей планируется начать осенью 2024 года. Кроме того, в октябре 2023 года на мощностях "Азермаша" началась сборка модельного ряда "УАЗ".При российском участии ведется техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена. В феврале 2024 года компания "Трансмашхолдинг" заключила очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена.Российская Объединенная судостроительная корпорация вместе с Бакинским судостроительным заводом приступает к реализации проекта по выпуску современных танкеров класса "река – море" для перевозки нефтепродуктов.В 2021 году группа компаний "Р-Фарм" завершила строительство современного фармацевтического завода в Азербайджане. На предприятии производится препарат для лечения сахарного диабета ("Диабетон"). Ведется работа по локализации производства инсулинов ООО "ГЕРОФАРМ" на мощностях завода ООО "Р-Фарм Азербайджан".В 2021 году в состав Группы компаний "Абрау-Дюрсо" вошла винодельня "Шеки Шараб" в Азербайджане.В 2023 году в Гаджигабульском промышленном квартале состоялось открытие предприятия по производству экологических теплоизоляционных материалов компании "ПЕНОПЛЭКС Прикавказье".Одним из наиболее перспективных проектов является международный транспортный коридор "Север – Юг", который пролегает от морского порта Санкт-Петербурга до порта Мумбая (Индии) и включает 14 стран. Общая протяженность путей составляет около 7,2 тысячи километров. Проект включает морские пути от порта Мумбай до иранских портов Чехбехар и Бендер-Аббас, железнодорожные пути через Россию, Азербайджан и Иран, морские перевозки в Каспийском море, автомобильные магистрали через территорию Армении, Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Ирана и России. 21 декабря 2024 года в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по развитию транзитных грузовых перевозок по МТК "Север – Юг". Документ является историческим и основополагающим для развития всего коридора “Север – Юг, он позволит провозить не менее 15 миллионов тонн грузов.В феврале 2024 года в Минеральных Водах (Ставропольский край) прошел XII Российско-Азербайджанский межрегиональный форум. В работе форума приняли участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. В нем приняли участие около 700 представителей 21 российского и пяти азербайджанских регионов.Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2003 году главами военных ведомств двух стран было подписано межправительственное соглашение о ВТС. С 2010 по 2019 год главным партнером Азербайджана по ВТС являлась Россия (63,8%). Россия поставляла в Азербайджан танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, многоцелевые вертолеты марок Ка и Ми, средства ПВО и РЭБ и др.На высоком уровне находятся двусторонние культурно-гуманитарные отношения.В июне 2024 года в Баку прошли масштабные Дни культуры России, в рамках которых состоялись выставки, концерты, театральные постановки и другие культурные мероприятия.В Азербайджане действуют 324 школы с обучением на русском языке, в которых обучаются около 160 тысяч учеников. Более 800 тысяч учеников изучают русский язык как второй. В 26 вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке, в которых обучается более 15 тысяч студентов.20 декабря 2024 года в Азербайджанском университете языков открылась кафедра Русского языка и литературы. На базе вуза действуют Центр Россиеведения, Центр открытого образования Чеченского педагогического университета. Многих лет вуз выступает партнером посольства и Русского дома в реализации ежегодного проекта "Олимпиада на русском языке", акции "Географический диктант" и др.В России в настоящее время обучаются около восьми тысяч азербайджанских студентов, из них тысяча – за счет средств федерального бюджета. На 2024/25 учебный год для граждан Азербайджана выделено 270 мест в рамках квоты правительства РФ.С 2010 года в Баку работает филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а с 2015 года – филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.В 2023/24 учебном году контингент составлял 1094 человека.С 2020 года в Университете АДА (бывшая Дипакадемия Азербайджана) совместно с МГИМО реализуются образовательные программы "Международные финансы и управление рисками" и MGIMO Global МВА.Обсуждается инициатива создания в Баку российско-азербайджанского университета. К этому проекту с российской стороны готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет.Под патронатом президентов России и Азербайджана проводится Бакинский международный гуманитарный форум, в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы развития современного общества.Азербайджан входит в десятку наиболее популярных туристических направлений среди российских туристов. Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, страну в 2023 году посетили 625 тысяч россиян (около 30% от общего числа иностранных туристов). В свою очередь Россия также стала популярным направлением у азербайджанцев в 2023 году. Так, согласно данным пограничной службы ФСБ России, в 2023 году РФ посетили 480 тысяч граждан Азербайджана, что на 45,4% больше, чем в 2022 году. За январь-сентябрь 2024 года Азербайджан посетили 564 тысяч россиян, что на 18% больше показателя того же периода 2023 года.7 марта 2024 года в Баку была подписана дорожная карта по развитию туризма на 2024-2026 годы. Она позволит увеличить взаимный турпоток на 40%, а к 2027 году – выйти на один миллион поездок в год.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

азербайджан

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, азербайджан, ильхам алиев, россия, владимир путин