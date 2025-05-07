Межгосударственные отношения России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
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Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 года). Дальнейшее развитие положения Договора получили в Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 3 июля 2008 года) и Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 22 февраля 2022 года). Между странами подписано свыше 260 международно-правовых актов.
Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.
В 2019 году президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались три раза: 26 апреля "на полях" международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (Китай), 3 октября – "на полях" международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи и 20 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ.
В течение 2020 года лидеры России и Азербайджана провели несколько телефонных разговоров.
11 января 2021 года в Москве по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры президента России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По итогам консультаций Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали Заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России.
Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева.
20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в Нагорном Карабахе.
26 ноября в Сочи вновь состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Консультации были приурочены к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Обсуждался ход реализации достигнутых ранее договоренностей. Также состоялась отдельная встреча президентов России и Азербайджана.
28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.
22 февраля 2022 года Алиев посетил Москву с официальным визитом. По итогам переговоров главы двух государств подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. В Декларации нашли свое отражение все ключевые сферы сотрудничества: политическая компонента, вопросы безопасности, торгово-экономическое взаимодействие, культурно-гуманитарные связи. Президент Азербайджана также встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
В последующем Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались 29 июня "на полях" Каспийского саммита в Ашхабаде (Туркмения); 16 сентября – "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан); 7 октября – на неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ; 13 октября – "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане (Казахстан); 26 декабря – в рамках неформальной встречи лидеров стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге.
31 октября 2022 года в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
25 мая 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в качестве гостя впервые принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Москве. В тот же день в Кремле состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем – трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
12 октября 2023 года президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу в Бишкеке (Киргизия) в преддверии саммита Совета глав государств СНГ.
26 декабря 2023 года президент Азербайджана принял участие в неформальном саммите глав СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге.
22 апреля 2024 года состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который находился в Москве с рабочим визитом. В тот же день по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
17 апреля 2024 года согласно решению высшего руководства Азербайджана и России, начался досрочный вывод российских миротворческих войск с территории Карабаха. 15 мая состоялась торжественная церемония по случаю завершения миссии Российского миротворческого контингента в Карабахе. На мероприятии присутствовали представители министерств обороны России и Азербайджанской Республики. 12 июня мероприятия по поэтапному выводу подразделений Российского миротворческого контингента были завершены.
3 июля 2024 года состоялась очередная встреча президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "на полях" саммита ШОС в Астане (Казахстан).
18-19 августа 2024 года состоялся государственный визит президента России в Азербайджан. 18 августа Владимир Путин прибыл в Баку и встретился в неформальной обстановке с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой, первым вице-президентом Республики Мехрибан Алиевой.
19 августа Владимир Путин почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле на Аллее почетного захоронения в Баку, а также принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Вечный огонь" в Баку.
В этот же день прошли российско-азербайджанские переговоры в узком и расширенном составах.
8 октября 2024 года в Кремле "на полях" саммита СНГ Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В тот же день Ильхам Алиев принял участие в заседание Совета глав государств – участников СНГ.
Тесные контакты России и Азербайджана поддерживаются по правительственной линии.
5-6 марта 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Азербайджан с рабочим визитом. 5 марта состоялись переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. В рамках визита Михаил Мишустин возложил венки к могиле Гейдара Алиева и Монументу павшим героям в Баку. Главы правительств также посетили Азербайджанский национальный музей ковра. 6 марта состоялись переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, они продлились около трех часов. В этот же день Михаил Мишустин встретился с женщинами – представителями общественных организаций Азербайджана.
13 ноября 2024 года в ходе рабочего визита в Баку председатель правительства России Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. В тот же день Михаил Мишустин выступил на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходившей в Баку (11-22 ноября).
13 декабря 2024 года премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Москве.
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук регулярно посещает с рабочими визитами Баку для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.
22 января 2024 года Алексей Оверчук посетил Азербайджан с рабочим визитом, в ходе которого встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и совместно с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым провел встречу сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
23 января Алексей Оверчук был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
7 июня 2024 года "на полях" Петербургского международного экономического форума прошла встреча Алексея Оверчука с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.
Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств.
27-28 февраля 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Азербайджан с официальным визитом. В ходе визита Лавров был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоялись также переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
19 мая 2023 года глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Москву с рабочим визитом, где прошла его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем министры приняли участие в трехсторонних переговорах с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна.
25 июля в Москве прошли очередные переговоры глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. В тот же день состоялись трехсторонние переговоры с участием Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна.
22 сентября 2023 года "на полях" 78-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхана Байрамова.
5 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Москву для участия в заседании СМИД прикаспийских государств.
"На полях" саммита состоялась отдельная двусторонняя встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 1 марта 2024 года "на полях" Анталийского дипломатического форума в Турции.
9 апреля 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафовым, находящимся с рабочим визитом в Москве.
12 апреля 2025 года главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов снова встретились "на полях" Анталийского дипломатического форума в Турции.
Наращивается межпарламентское сотрудничество РФ и Азербайджана.
13 февраля 2023 года Москву с визитом посетила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова. Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, по итогам которой было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственной Думой и Милли Меджлисом, и спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
13 апреля 2023 года Валентина Матвиенко и Сагиба Гафарова провели беседу "на полях" весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.
8 декабря 2023 года в Баку состоялось 20-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджана.
16-17 марта 2025 года состоялся официальный визит делегации Совета Федерации во главе с его председателем Валентиной Матвиенко в Азербайджан. 16 марта Валентина Матвиенко встретилась с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. 17 марта Валентину Матвиенко принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. В рамках визита 17 марта состоялось 22-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания России и Милли Меджлиса Азербайджана.
Осуществляются визиты религиозных лидеров.
3 мая 2025 года в Баку состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во встрече приняла участие первый вице-президент страны Мехрибан Алиева. Также на встрече присутствовал епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий. В завершение встречи Святейший Патриарх Кирилл во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе вручил Мехрибан Алиевой орден равноапостольной княгини Ольги I степени.
Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество двух стран.
По итогам 2024 года товарооборот Азербайджана и России составил почти 4,8 миллиарда долларов, что на 10,1% больше показателя 2023 года. На долю торговых операций с Россией пришлось 10,08% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за 2024 год, и РФ стала его третьим торговым партнером. Поставки ненефтяной продукции из Азербайджана выросли на 4,3% и составили 1,162 миллиарда долларов.
Импорт российской продукции Азербайджаном вырос на 14,5% и составил 3,621 миллиарда долларов. В 2024 году на долю России в общем объеме импорта товаров в республику пришлось 17,2%. Таким образом, РФ стала вторым по объемам поставщиком товаров в Азербайджан. Основные товары во взаимной торговле – продовольствие и сельхозсырье, нефть, черные металлы, пластмассы.
Во взаимной торговле страны опираются на национальные валюты. Их доля в структуре двусторонних расчетов по итогам 2023 года составляла 57,8%, по итогам января – мая 2024 года – уже 73,1%.
Динамично растет взаимодействие в сфере взаимных инвестиций. Россия входит в четверку стран по вложениям в местную экономику. По итогам 2023 года Россия инвестировала в Азербайджан 617 миллионов долларов – рост составил 19%.
В настоящее время в Азербайджане реализуется 16 инвестпроектов с российским участием на общую сумму порядка 6,7 миллиарда долларов.
Накопленные российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют около 8 миллиардов долларов. Азербайджан вложил в российскую экономику более 1 миллиарда 100 миллионов долларов.
Как заявил в октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин, прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику составляют более четырех миллиардов долларов.
Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов двусторонних отношений на государственном уровне, является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное 22-е заседание состоялось в Баку 9 августа 2024 года.
Активно работает Российско-Азербайджанский деловой совет, основной деятельностью которого являются расширение и развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между российскими и азербайджанскими предпринимателями, продвижение российского бизнеса на рынки Азербайджана и привлечение азербайджанских инвестиций в Россию. В 2023 году более 20 субъектов РФ провели 25 бизнес-миссий в Азербайджан.
В 2024 году по линии деловых кругов уже проведено более 10 бизнес-миссий российских регионов в Азербайджан.
6 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума прошел бизнес-форум "Россия-Азербайджан.
В январе 2024 года была утверждена "дорожная карта" по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024-2026 годы. Документ предусматривает принятие конкретных шагов по развитию взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной, транспортной, промышленной, аграрной, энергетической, туристической, гуманитарной и социальной сферах, а также в области продовольственной безопасности, инноваций и информационных технологий.
На 2024 год на азербайджанском рынке в различных областях промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг работают почти 1,3 тысячи предприятий с российским участием.
Около 80 субъектов Российской Федерации поддерживают связи с Азербайджаном, из которых более 20 заключили соглашения о сотрудничестве с правительством Республики в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.
В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании – "Газпром", Транснефть", "Лукойл", "Роснефть", "Интер РАО" и др.
Эффективное партнерство налажено в промышленности. В 2021 году был открыт совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству автомобилей коммерческого и специального назначения.
ПАО "Камаз" поставляет автомобили и запчасти к ним. Сборка автомобилей из сборочных комплектов деталей осуществляется "Гянджинским автомобильным заводом", который также является официальным дистрибьютором ПАО "Камаз" на рынке Азербайджана. Действует два аттестованных сервисных центра, ведется строительство третьего.
В 2023 году ПАО "Соллерс" и ООО "Азермаш" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства легких коммерческих автомобилей Sollers в Азербайджанской Республике. Документ предполагает организацию производства автомобилей Sollers на мощностях предприятия "Азермаш" с использованием комплектующих, импортируемых из России. Выпуск автомобилей планируется начать осенью 2024 года. Кроме того, в октябре 2023 года на мощностях "Азермаша" началась сборка модельного ряда "УАЗ".
При российском участии ведется техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена. В феврале 2024 года компания "Трансмашхолдинг" заключила очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена.
Российская Объединенная судостроительная корпорация вместе с Бакинским судостроительным заводом приступает к реализации проекта по выпуску современных танкеров класса "река – море" для перевозки нефтепродуктов.
В 2021 году группа компаний "Р-Фарм" завершила строительство современного фармацевтического завода в Азербайджане. На предприятии производится препарат для лечения сахарного диабета ("Диабетон"). Ведется работа по локализации производства инсулинов ООО "ГЕРОФАРМ" на мощностях завода ООО "Р-Фарм Азербайджан".
В 2021 году в состав Группы компаний "Абрау-Дюрсо" вошла винодельня "Шеки Шараб" в Азербайджане.
В 2023 году в Гаджигабульском промышленном квартале состоялось открытие предприятия по производству экологических теплоизоляционных материалов компании "ПЕНОПЛЭКС Прикавказье".
Одним из наиболее перспективных проектов является международный транспортный коридор "Север – Юг", который пролегает от морского порта Санкт-Петербурга до порта Мумбая (Индии) и включает 14 стран. Общая протяженность путей составляет около 7,2 тысячи километров. Проект включает морские пути от порта Мумбай до иранских портов Чехбехар и Бендер-Аббас, железнодорожные пути через Россию, Азербайджан и Иран, морские перевозки в Каспийском море, автомобильные магистрали через территорию Армении, Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Ирана и России. 21 декабря 2024 года в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по развитию транзитных грузовых перевозок по МТК "Север – Юг". Документ является историческим и основополагающим для развития всего коридора “Север – Юг, он позволит провозить не менее 15 миллионов тонн грузов.
В феврале 2024 года в Минеральных Водах (Ставропольский край) прошел XII Российско-Азербайджанский межрегиональный форум. В работе форума приняли участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. В нем приняли участие около 700 представителей 21 российского и пяти азербайджанских регионов.
Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2003 году главами военных ведомств двух стран было подписано межправительственное соглашение о ВТС. С 2010 по 2019 год главным партнером Азербайджана по ВТС являлась Россия (63,8%). Россия поставляла в Азербайджан танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, многоцелевые вертолеты марок Ка и Ми, средства ПВО и РЭБ и др.
На высоком уровне находятся двусторонние культурно-гуманитарные отношения.
В июне 2024 года в Баку прошли масштабные Дни культуры России, в рамках которых состоялись выставки, концерты, театральные постановки и другие культурные мероприятия.
В Азербайджане действуют 324 школы с обучением на русском языке, в которых обучаются около 160 тысяч учеников. Более 800 тысяч учеников изучают русский язык как второй. В 26 вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке, в которых обучается более 15 тысяч студентов.
20 декабря 2024 года в Азербайджанском университете языков открылась кафедра Русского языка и литературы. На базе вуза действуют Центр Россиеведения, Центр открытого образования Чеченского педагогического университета. Многих лет вуз выступает партнером посольства и Русского дома в реализации ежегодного проекта "Олимпиада на русском языке", акции "Географический диктант" и др.
С 2010 года в Баку работает филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а с 2015 года – филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.
В 2023/24 учебном году контингент составлял 1094 человека.
С 2020 года в Университете АДА (бывшая Дипакадемия Азербайджана) совместно с МГИМО реализуются образовательные программы "Международные финансы и управление рисками" и MGIMO Global МВА.
Обсуждается инициатива создания в Баку российско-азербайджанского университета. К этому проекту с российской стороны готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет.
Под патронатом президентов России и Азербайджана проводится Бакинский международный гуманитарный форум, в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы развития современного общества.
Азербайджан входит в десятку наиболее популярных туристических направлений среди российских туристов. Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, страну в 2023 году посетили 625 тысяч россиян (около 30% от общего числа иностранных туристов). В свою очередь Россия также стала популярным направлением у азербайджанцев в 2023 году. Так, согласно данным пограничной службы ФСБ России, в 2023 году РФ посетили 480 тысяч граждан Азербайджана, что на 45,4% больше, чем в 2022 году. За январь-сентябрь 2024 года Азербайджан посетили 564 тысяч россиян, что на 18% больше показателя того же периода 2023 года.
7 марта 2024 года в Баку была подписана дорожная карта по развитию туризма на 2024-2026 годы. Она позволит увеличить взаимный турпоток на 40%, а к 2027 году – выйти на один миллион поездок в год.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников