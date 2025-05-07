https://ria.ru/20250507/opasnost-2015476813.html
В Липецкой области отменили ракетную опасность
В Липецкой области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2025
В Липецкой области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Липецкой области утром в среду, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:29:00+03:00
2025-05-07T11:29:00+03:00
2025-05-07T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/06/1488620606_436:0:3485:1715_1920x0_80_0_0_02d6b49c51046f01e13a0f23fd267892.jpg
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Липецкой области утром в среду, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Режим воздушной опасности был введён в Липецкой области во вторник, в 18:47 мск. Ракетную опасность ввели в среду, в 9:52 мск. Она длилась 28 минут, её отменили в 10:20 мск. "Отбой ракетной опасности", - сообщил Артамонов. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется режим воздушной опасности.
https://ria.ru/20250507/opasnost-2015468046.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/06/1488620606_817:0:3104:1715_1920x0_80_0_0_c61a980c2e5db2782b43d6bc79218b63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили ракетную опасность
В Липецкой области отменили ракетную опасность, длившуюся 28 минут