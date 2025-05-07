https://ria.ru/20250507/opasnost-2015468046.html

В Орловской области отменили ракетную опасность

В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2025

В Орловской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность на территории Орловской области отменена, сообщил в среду губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:35:00+03:00

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2025-05-07T10:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ракетная опасность на территории Орловской области отменена, сообщил в среду губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. О начале предупреждения о ракетной опасности Клычков сообщил в 9.43 мск, отбой был объявлен через 17 минут. "Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20250507/opasnost-2015463037.html

орловская область

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орловская область, андрей клычков