https://ria.ru/20250507/opasnost-2015468046.html
В Орловской области отменили ракетную опасность
В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2025
В Орловской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность на территории Орловской области отменена, сообщил в среду губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:35:00+03:00
2025-05-07T10:35:00+03:00
2025-05-07T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ракетная опасность на территории Орловской области отменена, сообщил в среду губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. О начале предупреждения о ракетной опасности Клычков сообщил в 9.43 мск, отбой был объявлен через 17 минут. "Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области", - сообщил губернатор.
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орловская область, андрей клычков
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