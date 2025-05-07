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В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/opasnost-2015460514.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2025
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил в среду губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:05:00+03:00
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специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил в среду губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – сообщил Клычков.
https://ria.ru/20250507/milyaev-2015435256.html
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орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков
В Орловской области объявили ракетную опасность

Губернатор Клычков: в Орловской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на площадь Ленина и администрацию области в городе Орел
Вид на площадь Ленина и администрацию области в городе Орел - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на площадь Ленина и администрацию области в городе Орел. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил в среду губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – сообщил Клычков.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей Клычков
 
 
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