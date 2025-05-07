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В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА
В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025
В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА сохраняется в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:44:00+03:00
2025-05-07T09:44:00+03:00
2025-05-07T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ТУЛА, 7 мая – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА сохраняется в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Дорогие друзья, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется… Ситуация находится на контроле. Будьте внимательны, соблюдайте меры безопасности. Единый номер вызова экстренных служб: 112", - говорится в сообщении. Угрозу атаки дронов в Тульской области объявили в 13:10 мск во вторник. За это время, по словам Миляева, дежурные средства ПВО отразили пять атак БПЛА. Минобороны РФ сообщало об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территорией региона.
https://ria.ru/20250507/bespilotniki-2015442358.html
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безопасность, технологии, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА
В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА уже 19 часов