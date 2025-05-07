https://ria.ru/20250507/opasnost-2015452097.html

В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА

В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025

В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА сохраняется в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:44:00+03:00

2025-05-07T09:44:00+03:00

2025-05-07T09:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931490315_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eedab9a4db27b15e20f6ca0feb9fb5ca.jpg

ТУЛА, 7 мая – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА сохраняется в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Дорогие друзья, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется… Ситуация находится на контроле. Будьте внимательны, соблюдайте меры безопасности. Единый номер вызова экстренных служб: 112", - говорится в сообщении. Угрозу атаки дронов в Тульской области объявили в 13:10 мск во вторник. За это время, по словам Миляева, дежурные средства ПВО отразили пять атак БПЛА. Минобороны РФ сообщало об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территорией региона.

https://ria.ru/20250507/bespilotniki-2015442358.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)