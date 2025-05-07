https://ria.ru/20250507/opasnost-2015435142.html

В Саранске объявили беспилотную опаность

В Саранске объявили беспилотную опаность - РИА Новости, 07.05.2025

В Саранске объявили беспилотную опаность

Беспилотная опасность объявлена на территории Саранска в Мордовии, сообщил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T05:46:00+03:00

2025-05-07T05:46:00+03:00

2025-05-07T05:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

саранск

артем здунов

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Саранска в Мордовии, сообщил глава республики Артем Здунов. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Саранска. Работает система оповещения", - написал он в Telegram-канале. Уточняется, что работают экстренные службы и правоохранительные органы.

https://ria.ru/20250507/bespilotniki-2015432395.html

саранск

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саранск, артем здунов