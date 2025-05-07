https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015418632.html
В "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты
В "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 07.05.2025
В "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T01:23:00+03:00
2025-05-07T01:23:00+03:00
2025-05-07T01:37:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002149160_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e6d2e66bbd8a6117c4b5a6c3fd2ad27b.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.00 мск введены также в аэропорту "Шереметьево", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015399369.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002149160_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_81f07a59b4afe88f00390b4a2fef6ae1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты