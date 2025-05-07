https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015418632.html

В "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты

В "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 07.05.2025

В "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T01:23:00+03:00

2025-05-07T01:23:00+03:00

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шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.00 мск введены также в аэропорту "Шереметьево", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250506/aeroport-2015399369.html

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2025

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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)