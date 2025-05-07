https://ria.ru/20250507/ogon-2015686432.html
Василий Анохин: В селах Смоленщины зажглись еще два Вечных огня
Василий Анохин: В селах Смоленщины зажглись еще два Вечных огня - РИА Новости, 07.05.2025
Василий Анохин: В селах Смоленщины зажглись еще два Вечных огня
Еще два Вечных огня зажглись в Смоленской области в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы", сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:45:00+03:00
2025-05-07T20:45:00+03:00
2025-05-07T20:45:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Еще два Вечных огня зажглись в Смоленской области в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы", сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. Мемориальные комплексы в селах Ершичи и Екимовичи подключены к сетевому газу и модернизированы силами "Газпром межрегионгаза". "В преддверии Дня Великой Победы Вечный огонь в Ершичах загорелся у обелиска 285 советским воинам и партизанам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. А в Екимовичах — у братской могилы 1374 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в годы оккупации Смоленщины. Частицу пламени доставили из Сквера Памяти Героев в Смоленске", - написал Анохин. Он отметил, что торжественные церемонии по зажжению Вечных огней объединили жителей сел, участников специальной военной операции, ветеранов и общественников, активистов детских и молодежных объединений. Они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция "Храним огонь Победы", реализуемая по поручению президента России Владимира Путина, - важная патриотическая инициатива, которая помогает сохранять память о жертве и подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войне, передавать ее будущим поколениям, подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250430/anokhin-2014489978.html
https://ria.ru/20250429/blagoustroystvo-2014170069.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_7a07022bdce06ebccc064b7681d593c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, россия, василий анохин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Василий Анохин: В селах Смоленщины зажглись еще два Вечных огня
В рамках всероссийской акции Вечные огни зажгли в двух селах Смоленщины
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Еще два Вечных огня зажглись в Смоленской области в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы", сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
Мемориальные комплексы в селах Ершичи и Екимовичи подключены к сетевому газу и модернизированы силами "Газпром межрегионгаза".
"В преддверии Дня Великой Победы Вечный огонь в Ершичах загорелся у обелиска 285 советским воинам и партизанам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. А в Екимовичах — у братской могилы 1374 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в годы оккупации Смоленщины. Частицу пламени доставили из Сквера Памяти Героев в Смоленске", - написал Анохин.
Он отметил, что торжественные церемонии по зажжению Вечных огней объединили жителей сел, участников специальной военной операции, ветеранов и общественников, активистов детских и молодежных объединений. Они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Акция "Храним огонь Победы", реализуемая по поручению президента России Владимира Путина, - важная патриотическая инициатива, которая помогает сохранять память о жертве и подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войне, передавать ее будущим поколениям, подчеркнул Анохин.