https://ria.ru/20250507/ogon-2015686432.html

Василий Анохин: В селах Смоленщины зажглись еще два Вечных огня

Василий Анохин: В селах Смоленщины зажглись еще два Вечных огня - РИА Новости, 07.05.2025

Василий Анохин: В селах Смоленщины зажглись еще два Вечных огня

Еще два Вечных огня зажглись в Смоленской области в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы", сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий РИА Новости, 07.05.2025

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2025-05-07T20:45:00+03:00

2025-05-07T20:45:00+03:00

смоленская область

смоленская область

россия

василий анохин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Еще два Вечных огня зажглись в Смоленской области в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы", сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. Мемориальные комплексы в селах Ершичи и Екимовичи подключены к сетевому газу и модернизированы силами "Газпром межрегионгаза". "В преддверии Дня Великой Победы Вечный огонь в Ершичах загорелся у обелиска 285 советским воинам и партизанам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. А в Екимовичах — у братской могилы 1374 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в годы оккупации Смоленщины. Частицу пламени доставили из Сквера Памяти Героев в Смоленске", - написал Анохин. Он отметил, что торжественные церемонии по зажжению Вечных огней объединили жителей сел, участников специальной военной операции, ветеранов и общественников, активистов детских и молодежных объединений. Они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция "Храним огонь Победы", реализуемая по поручению президента России Владимира Путина, - важная патриотическая инициатива, которая помогает сохранять память о жертве и подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войне, передавать ее будущим поколениям, подчеркнул Анохин.

https://ria.ru/20250430/anokhin-2014489978.html

https://ria.ru/20250429/blagoustroystvo-2014170069.html

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смоленская область, россия, василий анохин, 80-летие победы в великой отечественной войне