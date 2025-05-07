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Василий Анохин: В селах Смоленщины зажглись еще два Вечных огня - РИА Новости, 07.05.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:45 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/ogon-2015686432.html
Василий Анохин: В селах Смоленщины зажглись еще два Вечных огня
Василий Анохин: В селах Смоленщины зажглись еще два Вечных огня - РИА Новости, 07.05.2025
Василий Анохин: В селах Смоленщины зажглись еще два Вечных огня
Еще два Вечных огня зажглись в Смоленской области в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы", сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:45:00+03:00
2025-05-07T20:45:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Еще два Вечных огня зажглись в Смоленской области в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы", сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. Мемориальные комплексы в селах Ершичи и Екимовичи подключены к сетевому газу и модернизированы силами "Газпром межрегионгаза". "В преддверии Дня Великой Победы Вечный огонь в Ершичах загорелся у обелиска 285 советским воинам и партизанам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. А в Екимовичах — у братской могилы 1374 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в годы оккупации Смоленщины. Частицу пламени доставили из Сквера Памяти Героев в Смоленске", - написал Анохин. Он отметил, что торжественные церемонии по зажжению Вечных огней объединили жителей сел, участников специальной военной операции, ветеранов и общественников, активистов детских и молодежных объединений. Они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция "Храним огонь Победы", реализуемая по поручению президента России Владимира Путина, - важная патриотическая инициатива, которая помогает сохранять память о жертве и подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войне, передавать ее будущим поколениям, подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250430/anokhin-2014489978.html
https://ria.ru/20250429/blagoustroystvo-2014170069.html
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смоленская область, россия, василий анохин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Василий Анохин: В селах Смоленщины зажглись еще два Вечных огня

В рамках всероссийской акции Вечные огни зажгли в двух селах Смоленщины

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Еще два Вечных огня зажглись в Смоленской области в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы", сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
Мемориальные комплексы в селах Ершичи и Екимовичи подключены к сетевому газу и модернизированы силами "Газпром межрегионгаза".
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Василий Анохин представил годовой отчет депутатам Смоленской Облдумы
30 апреля, 20:26
"В преддверии Дня Великой Победы Вечный огонь в Ершичах загорелся у обелиска 285 советским воинам и партизанам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. А в Екимовичах — у братской могилы 1374 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в годы оккупации Смоленщины. Частицу пламени доставили из Сквера Памяти Героев в Смоленске", - написал Анохин.
Он отметил, что торжественные церемонии по зажжению Вечных огней объединили жителей сел, участников специальной военной операции, ветеранов и общественников, активистов детских и молодежных объединений. Они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Акция "Храним огонь Победы", реализуемая по поручению президента России Владимира Путина, - важная патриотическая инициатива, которая помогает сохранять память о жертве и подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войне, передавать ее будущим поколениям, подчеркнул Анохин.
Смоленск - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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