https://ria.ru/20250507/novoseltsev-2015566657.html

Геннадий Новосельцев принял участие в открытии памятной стелы в Ивановском

Геннадий Новосельцев принял участие в открытии памятной стелы в Ивановском - РИА Новости, 07.05.2025

Геннадий Новосельцев принял участие в открытии памятной стелы в Ивановском

Памятную стелу "Рубеж воинской доблести" открыли в среду в деревне Ивановское Износковского района Калужской области; в церемонии принял участие председатель... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:25:00+03:00

2025-05-07T15:25:00+03:00

2025-05-07T15:26:00+03:00

калужская область

калужская область

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Памятную стелу "Рубеж воинской доблести" открыли в среду в деревне Ивановское Износковского района Калужской области; в церемонии принял участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, сообщает пресс-служба регионального парламента. В годы Великой Отечественной войны на территории Износковского района линия фронта проходила с января 1942 года по апрель 1943-го, особенно тяжелыми бои были в январе-апреле 1942 года. В 2022 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками Отечества, депутаты Заксобрания присвоили деревням Ивановское, Савино, Захарово и Угрюмово Износковского района почетное звание "Рубеж воинской доблести". "Вся территория Калужской области - это территория подвига. В годы Великой Отечественной войны здесь шли кровопролитные бои. Но именно в таких местах как Зайцева гора, Безымянная высота, деревня Ивановское это ощущается особенно остро. Низкий поклон всем тем, кто участвует в поисковом движении, всем, кто чтит память наших предков, передает ее последующим поколениям", - приводятся в сообщении слова Новосельцева на церемонии открытия стелы. Он добавил, что в год 80-летия Победы Законодательное Собрание издало книгу о городах и рубежах воинской доблести, где есть отдельная глава, посвященная Ивановскому полю.

https://ria.ru/20250506/medali-2015324604.html

калужская область

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калужская область