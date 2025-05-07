https://ria.ru/20250507/neft-2015648191.html
Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве в добыче нефти и газа
Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве в добыче нефти и газа - РИА Новости, 07.05.2025
Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве в добыче нефти и газа
Россия и Венесуэла договорились о кооперации в разведке и разработке новых месторождений нефти и природного газа, текст договора между РФ и боливарианской... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:21:00+03:00
2025-05-07T18:21:00+03:00
2025-05-07T18:25:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились о кооперации в разведке и разработке новых месторождений нефти и природного газа, текст договора между РФ и боливарианской республикой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля."Стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250507/rossija-2015641791.html
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россия, венесуэла, экономика
Россия, Венесуэла, Экономика
Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве в добыче нефти и газа
Россия и Венесуэла договорились о разработке новых месторождений нефти и газа