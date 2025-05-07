https://ria.ru/20250507/nebenzya-2015683863.html

Небензя ответил на призывы Запада отмечать День Победы в Киеве

Небензя ответил на призывы Запада отмечать День Победы в Киеве - РИА Новости, 07.05.2025

Небензя ответил на призывы Запада отмечать День Победы в Киеве

Призывы Запада отмечать День Победы в Киеве ставят под вопрос, кого именно там собрались чествовать - героев войны или их палачей, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:31:00+03:00

2025-05-07T20:31:00+03:00

2025-05-07T20:31:00+03:00

в мире

киев

россия

москва

василий небензя

оон

евросоюз

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg

ООН, 7 мая - РИА Новости. Призывы Запада отмечать День Победы в Киеве ставят под вопрос, кого именно там собрались чествовать - героев войны или их палачей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Высокопоставленные ЕСовские чиновники грозят санкциями за участие в параде Победы в Москве и призывают ехать в это время в Киев. Возникает вопрос: кого же будут чествовать в Киеве? Миллионы украинцев, героически сражавшихся в Красной Армии и отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, или нацистских пособников Бандеру и Шухевича? В этом вопросе нужна ясность, поскольку нельзя объединить жертв и их палачей", - сказал Небензя в ходе заседания ГА, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Он же отметил, что чествовать День Победы отказываются те государства, что уже не первый год чинят препятствия принятию Генассамблеей инициируемой Россией резолюции "Борьба с героизацией нацизма". "Мыслимо ли голосовать против такой инициативы на площадке ООН – международной организации, которая своим именем обязана самоназванию государств – членов антигитлеровской коалиции?" – задался вопросом российский дипломат.

https://ria.ru/20250507/nebenzja-2015680378.html

https://ria.ru/20250507/rossija-2015659050.html

киев

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, москва, василий небензя, оон, евросоюз, украина, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне