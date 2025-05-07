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Небензя ответил на призывы Запада отмечать День Победы в Киеве
Небензя ответил на призывы Запада отмечать День Победы в Киеве - РИА Новости, 07.05.2025
Небензя ответил на призывы Запада отмечать День Победы в Киеве
Призывы Запада отмечать День Победы в Киеве ставят под вопрос, кого именно там собрались чествовать - героев войны или их палачей, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:31:00+03:00
2025-05-07T20:31:00+03:00
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ООН, 7 мая - РИА Новости. Призывы Запада отмечать День Победы в Киеве ставят под вопрос, кого именно там собрались чествовать - героев войны или их палачей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Высокопоставленные ЕСовские чиновники грозят санкциями за участие в параде Победы в Москве и призывают ехать в это время в Киев. Возникает вопрос: кого же будут чествовать в Киеве? Миллионы украинцев, героически сражавшихся в Красной Армии и отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, или нацистских пособников Бандеру и Шухевича? В этом вопросе нужна ясность, поскольку нельзя объединить жертв и их палачей", - сказал Небензя в ходе заседания ГА, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Он же отметил, что чествовать День Победы отказываются те государства, что уже не первый год чинят препятствия принятию Генассамблеей инициируемой Россией резолюции "Борьба с героизацией нацизма". "Мыслимо ли голосовать против такой инициативы на площадке ООН – международной организации, которая своим именем обязана самоназванию государств – членов антигитлеровской коалиции?" – задался вопросом российский дипломат.
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В мире, Киев, Россия, Москва, Василий Небензя, ООН, Евросоюз, Украина, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Небензя ответил на призывы Запада отмечать День Победы в Киеве
Небензя о праздновании Дня Победы в Киеве: нельзя объединять жертв и их палачей