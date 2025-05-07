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Небензя ответил на призывы Запада отмечать День Победы в Киеве - РИА Новости, 07.05.2025
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20:31 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/nebenzya-2015683863.html
Небензя ответил на призывы Запада отмечать День Победы в Киеве
Небензя ответил на призывы Запада отмечать День Победы в Киеве - РИА Новости, 07.05.2025
Небензя ответил на призывы Запада отмечать День Победы в Киеве
Призывы Запада отмечать День Победы в Киеве ставят под вопрос, кого именно там собрались чествовать - героев войны или их палачей, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:31:00+03:00
2025-05-07T20:31:00+03:00
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ООН, 7 мая - РИА Новости. Призывы Запада отмечать День Победы в Киеве ставят под вопрос, кого именно там собрались чествовать - героев войны или их палачей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Высокопоставленные ЕСовские чиновники грозят санкциями за участие в параде Победы в Москве и призывают ехать в это время в Киев. Возникает вопрос: кого же будут чествовать в Киеве? Миллионы украинцев, героически сражавшихся в Красной Армии и отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, или нацистских пособников Бандеру и Шухевича? В этом вопросе нужна ясность, поскольку нельзя объединить жертв и их палачей", - сказал Небензя в ходе заседания ГА, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Он же отметил, что чествовать День Победы отказываются те государства, что уже не первый год чинят препятствия принятию Генассамблеей инициируемой Россией резолюции "Борьба с героизацией нацизма". "Мыслимо ли голосовать против такой инициативы на площадке ООН – международной организации, которая своим именем обязана самоназванию государств – членов антигитлеровской коалиции?" – задался вопросом российский дипломат.
https://ria.ru/20250507/nebenzja-2015680378.html
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Небензя ответил на призывы Запада отмечать День Победы в Киеве

Небензя о праздновании Дня Победы в Киеве: нельзя объединять жертв и их палачей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 7 мая - РИА Новости. Призывы Запада отмечать День Победы в Киеве ставят под вопрос, кого именно там собрались чествовать - героев войны или их палачей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Высокопоставленные ЕСовские чиновники грозят санкциями за участие в параде Победы в Москве и призывают ехать в это время в Киев. Возникает вопрос: кого же будут чествовать в Киеве? Миллионы украинцев, героически сражавшихся в Красной Армии и отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, или нацистских пособников Бандеру и Шухевича? В этом вопросе нужна ясность, поскольку нельзя объединить жертв и их палачей", - сказал Небензя в ходе заседания ГА, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Небензя заявил о возрождении нацизма в Европе
Вчера, 20:12
Он же отметил, что чествовать День Победы отказываются те государства, что уже не первый год чинят препятствия принятию Генассамблеей инициируемой Россией резолюции "Борьба с героизацией нацизма".
"Мыслимо ли голосовать против такой инициативы на площадке ООН – международной организации, которая своим именем обязана самоназванию государств – членов антигитлеровской коалиции?" – задался вопросом российский дипломат.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне, заявил Небензя
Вчера, 18:51
 
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