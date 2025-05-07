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В сейме Польши призвали депортировать иностранцев из тюрем - РИА Новости, 07.05.2025
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15:14 07.05.2025 (обновлено: 15:15 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/natsionalisty-2015540260.html
В сейме Польши призвали депортировать иностранцев из тюрем
В сейме Польши призвали депортировать иностранцев из тюрем - РИА Новости, 07.05.2025
В сейме Польши призвали депортировать иностранцев из тюрем
Польские националисты требуют депортировать иностранцев из мест лишения свободы, заявил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация"... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:14:00+03:00
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польша
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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Польские националисты требуют депортировать иностранцев из мест лишения свободы, заявил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Витольд Туманович, выступая в среду в парламенте. Ранее министр внутренних дел и администрации страны, координатор спецслужб Томаш Семоняк сообщил, что иностранные преступные группировки и банды пытаются проникнуть в Польшу, контролировать различные виды преступности и используют для этого жестокие методы. "У нас в Польше становится все больше иностранцев, в том числе в наших местах лишения свободы. Я хочу спросить, когда наконец будут депортации преступников", - сказал Туманович. "2,5 тысячи преступников, которые сидят в тюрьмах, которые являются иностранцами, это уже поле для действий, чтобы просто вышвырнуть их из Польши", - добавил он. Ранее сообщалось, что в польских следственных изоляторах и исправительных учреждениях по состоянию на 31 января 2025 года содержатся 2575 иностранцев из 78 стран мира. Среди них больше всего украинцев (1313), грузин (305) и белорусов (140).
https://ria.ru/20250507/polsha-2015534616.html
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в мире, польша, томаш семоняк
В мире, Польша, Томаш Семоняк
В сейме Польши призвали депортировать иностранцев из тюрем

Польские националисты потребовали депортировать иностранцев из тюрем

© Фото : The Official website of Sejm RP Сейм Польши
Сейм Польши - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : The Official website of Sejm RP
Сейм Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Польские националисты требуют депортировать иностранцев из мест лишения свободы, заявил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Витольд Туманович, выступая в среду в парламенте.
Ранее министр внутренних дел и администрации страны, координатор спецслужб Томаш Семоняк сообщил, что иностранные преступные группировки и банды пытаются проникнуть в Польшу, контролировать различные виды преступности и используют для этого жестокие методы.
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"У нас в Польше становится все больше иностранцев, в том числе в наших местах лишения свободы. Я хочу спросить, когда наконец будут депортации преступников", - сказал Туманович.
"2,5 тысячи преступников, которые сидят в тюрьмах, которые являются иностранцами, это уже поле для действий, чтобы просто вышвырнуть их из Польши", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в польских следственных изоляторах и исправительных учреждениях по состоянию на 31 января 2025 года содержатся 2575 иностранцев из 78 стран мира. Среди них больше всего украинцев (1313), грузин (305) и белорусов (140).
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В миреПольшаТомаш Семоняк
 
 
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