https://ria.ru/20250507/natsionalisty-2015530270.html

В сейме Польши националисты потребовали заблокировать соглашение с Украиной

В сейме Польши националисты потребовали заблокировать соглашение с Украиной - РИА Новости, 07.05.2025

В сейме Польши националисты потребовали заблокировать соглашение с Украиной

Польские националисты требуют от правительства заблокировать продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:44:00+03:00

2025-05-07T14:44:00+03:00

2025-05-07T15:09:00+03:00

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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Польские националисты требуют от правительства заблокировать продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. "Уже 8 мая Европейский парламент должен в первом чтении принять предложение Европейской комиссии, которое предусматривает продление беспошлинной торговли с Украиной до 2028 года", - заявил в сейме Польши депутат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Витольд Туманович. "Мы требуем, чтобы на такие соглашения было наложено вето. Я бы хотел знать, какие действия предпринимает правительства для того, чтобы не продолжать это разорительное соглашение", - заявил он. Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны интеграционного объединения товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.

https://ria.ru/20250324/kiev-2006891002.html

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украина, польша, евросоюз, еврокомиссия, в мире