https://ria.ru/20250507/nakopleniya-2015424876.html
Назван средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России
Назван средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России - РИА Новости, 07.05.2025
Назван средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России
Средний размер выплат россиянам за счет пенсионных накоплений составил чуть более 1,6 тысячи рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T02:47:00+03:00
2025-05-07T02:47:00+03:00
2025-05-07T02:47:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Средний размер выплат россиянам за счет пенсионных накоплений составил чуть более 1,6 тысячи рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, согласно данным, средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России находится на уровне 1 667,48 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года. Средний размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к периоду дожития, который в 2025 году составляет 270 месяцев. Если размер такой выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, то пенсионные накопления можно получить единовременно.
https://ria.ru/20250506/pensiya-2015180409.html
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россия
Назван средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России
Средний размер выплат за счет накоплений составил 1,6 тысячи рублей в месяц