https://ria.ru/20250507/moskva-2015631938.html

В Кремле выразили надежду, что все зарубежные гости доберутся до Москвы

В Кремле выразили надежду, что все зарубежные гости доберутся до Москвы - РИА Новости, 07.05.2025

В Кремле выразили надежду, что все зарубежные гости доберутся до Москвы

В Кремле рассчитывают, что все зарубежные гости парада в честь 80-летия Победы на Красной площади доберутся до Москвы, несмотря на ограничения в аэропортах... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:50:00+03:00

2025-05-07T17:50:00+03:00

2025-05-07T17:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

сочи

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что все зарубежные гости парада в честь 80-летия Победы на Красной площади доберутся до Москвы, несмотря на ограничения в аэропортах столицы. Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в том числе накануне – 6 мая, а также 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также аэропортов Сочи, Казани и других регионов. Часть рейсов были задержаны или отменены. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания. "Мы надеемся, что будет таким образом все отрегулировано, чтобы долетели все", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

https://ria.ru/20250507/repetitsii-1943570704.html

москва

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сочи

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москва, россия, сочи, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), 80-летие победы в великой отечественной войне