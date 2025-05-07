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В Кремле выразили надежду, что все зарубежные гости доберутся до Москвы
В Кремле выразили надежду, что все зарубежные гости доберутся до Москвы - РИА Новости, 07.05.2025
В Кремле выразили надежду, что все зарубежные гости доберутся до Москвы
В Кремле рассчитывают, что все зарубежные гости парада в честь 80-летия Победы на Красной площади доберутся до Москвы, несмотря на ограничения в аэропортах... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:50:00+03:00
2025-05-07T17:50:00+03:00
2025-05-07T17:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
сочи
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что все зарубежные гости парада в честь 80-летия Победы на Красной площади доберутся до Москвы, несмотря на ограничения в аэропортах столицы. Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в том числе накануне – 6 мая, а также 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также аэропортов Сочи, Казани и других регионов. Часть рейсов были задержаны или отменены. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания. "Мы надеемся, что будет таким образом все отрегулировано, чтобы долетели все", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
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москва, россия, сочи, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Сочи, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле выразили надежду, что все зарубежные гости доберутся до Москвы
Песков: в Кремле надеются, что все зарубежные гости парада долетят до Москвы