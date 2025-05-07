https://ria.ru/20250507/moskva-2015536183.html
В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды
В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды - РИА Новости, 12.05.2025
В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды
Сервис проверки графика отключения горячей воды заработал в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-07T14:05:00+03:00
2025-05-07T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сервис проверки графика отключения горячей воды заработал в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства."В Москве ежегодно в период с мая по конец августа отключают горячую воду для проведения профилактических работ. График отключения горячей воды составляется и публикуется перед началом сезона плановых отключений", - говорится в сообщении.На сайте пользователю предлагается ввести адрес своего места жительства для проверки сроков отключения горячей воды.Как в свою очередь сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, информацию о графике отключения горячей воды можно получить и по телефонам единой справочной службы правительства Москвы, единого диспетчерского центра или горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды."Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки и своевременно их отремонтировать. Это обеспечивает бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", – приводятся в сообщении ведомства слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Он подчеркнул, что максимальный срок отключения составляет в столице 10 дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия.
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, жкх, водоснабжение
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, ЖКХ, Водоснабжение
В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды
Сервис проверки графика отключения горячей воды заработал в Москве
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сервис проверки графика отключения горячей воды заработал в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства.
"В Москве ежегодно в период с мая по конец августа отключают горячую воду для проведения профилактических работ. График отключения горячей воды составляется и публикуется перед началом сезона плановых отключений", - говорится в сообщении.
На сайте пользователю предлагается ввести адрес своего места жительства для проверки сроков отключения горячей воды.
Как в свою очередь сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, информацию о графике отключения горячей воды можно получить и по телефонам единой справочной службы правительства Москвы, единого диспетчерского центра или горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды.
"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки и своевременно их отремонтировать. Это обеспечивает бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", – приводятся в сообщении ведомства слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он подчеркнул, что максимальный срок отключения составляет в столице 10 дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия.