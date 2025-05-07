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Международный пресс-центр для освещения парада Победы открылся в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
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10:28 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/moskva-2015469095.html
Международный пресс-центр для освещения парада Победы открылся в Москве
Международный пресс-центр для освещения парада Победы открылся в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
Международный пресс-центр для освещения парада Победы открылся в Москве
Международный пресс-центр для освещения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открылся в Центральном выставочном зале "Манеж" в среду,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:28:00+03:00
2025-05-07T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Международный пресс-центр для освещения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открылся в Центральном выставочном зале "Манеж" в среду, передает корреспондент РИА Новости. Международный пресс-центр открыл свои двери для всех аккредитованных журналистов в 6 утра по Москве, и будет работать до 2 часов дня 10 мая. Журналисты уже начали работать в пресс-центре. В пресс-центре развернуто несколько стендов. На стенде "Почты России" можно бесплатно отправить открытку с символикой Парада Победы в любую точку мира, а также приобрести сувенирную продукцию. На стенде "Сбера" можно оформить карту, обменять волюту, снять или внести наличные, а также приобрести монеты из серебра стоимостью от почти 4 тысяч рублей до 15 тысяч 500 рублей. В то же время на стенде "РЖД" открыт тренажер, где можно попробовать управлять поездом, а также узнать больше информации о дорогах Победы. Для журналистов открыт буфет с сэндвичами, выпечкой, фруктами, чаем, кофе, соками и водой, а также ресторан, где журналистам подадут обеды и ужины 8 и 9 мая. Ранее журналистам, аккредитованным на парад Победы в Москве, подарили уменьшенные копии памятников "Родина-мать зовет!", "Воин-освободитель" в Берлине и Ржевского мемориала, а также копию номера "Известий" от 9 мая 1945 года. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие. -0-
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москва, берлин (город), китай, си цзиньпин, николас мадуро, луис инасиу лула да силва, почта россии, сбер, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне
Москва, Берлин (город), Китай, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Почта России, Сбер, РЖД, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Международный пресс-центр для освещения парада Победы открылся в Москве

Пресс-центр для освещения празднования 80-летия Победы открылся в Москве

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Международный пресс-центр для освещения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открылся в Центральном выставочном зале "Манеж" в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Международный пресс-центр открыл свои двери для всех аккредитованных журналистов в 6 утра по Москве, и будет работать до 2 часов дня 10 мая. Журналисты уже начали работать в пресс-центре.
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В пресс-центре развернуто несколько стендов. На стенде "Почты России" можно бесплатно отправить открытку с символикой Парада Победы в любую точку мира, а также приобрести сувенирную продукцию. На стенде "Сбера" можно оформить карту, обменять волюту, снять или внести наличные, а также приобрести монеты из серебра стоимостью от почти 4 тысяч рублей до 15 тысяч 500 рублей. В то же время на стенде "РЖД" открыт тренажер, где можно попробовать управлять поездом, а также узнать больше информации о дорогах Победы.
Для журналистов открыт буфет с сэндвичами, выпечкой, фруктами, чаем, кофе, соками и водой, а также ресторан, где журналистам подадут обеды и ужины 8 и 9 мая.
Ранее журналистам, аккредитованным на парад Победы в Москве, подарили уменьшенные копии памятников "Родина-мать зовет!", "Воин-освободитель" в Берлине и Ржевского мемориала, а также копию номера "Известий" от 9 мая 1945 года.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие. -0-
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