https://ria.ru/20250507/moskva-2015469095.html

Международный пресс-центр для освещения парада Победы открылся в Москве

Международный пресс-центр для освещения парада Победы открылся в Москве - РИА Новости, 07.05.2025

Международный пресс-центр для освещения парада Победы открылся в Москве

Международный пресс-центр для освещения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открылся в Центральном выставочном зале "Манеж" в среду,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:28:00+03:00

2025-05-07T10:28:00+03:00

2025-05-07T10:28:00+03:00

москва

берлин (город)

китай

си цзиньпин

николас мадуро

луис инасиу лула да силва

почта россии

сбер

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Международный пресс-центр для освещения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открылся в Центральном выставочном зале "Манеж" в среду, передает корреспондент РИА Новости. Международный пресс-центр открыл свои двери для всех аккредитованных журналистов в 6 утра по Москве, и будет работать до 2 часов дня 10 мая. Журналисты уже начали работать в пресс-центре. В пресс-центре развернуто несколько стендов. На стенде "Почты России" можно бесплатно отправить открытку с символикой Парада Победы в любую точку мира, а также приобрести сувенирную продукцию. На стенде "Сбера" можно оформить карту, обменять волюту, снять или внести наличные, а также приобрести монеты из серебра стоимостью от почти 4 тысяч рублей до 15 тысяч 500 рублей. В то же время на стенде "РЖД" открыт тренажер, где можно попробовать управлять поездом, а также узнать больше информации о дорогах Победы. Для журналистов открыт буфет с сэндвичами, выпечкой, фруктами, чаем, кофе, соками и водой, а также ресторан, где журналистам подадут обеды и ужины 8 и 9 мая. Ранее журналистам, аккредитованным на парад Победы в Москве, подарили уменьшенные копии памятников "Родина-мать зовет!", "Воин-освободитель" в Берлине и Ржевского мемориала, а также копию номера "Известий" от 9 мая 1945 года. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие. -0-

https://ria.ru/20250507/zaryade-2015468359.html

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москва

берлин (город)

китай

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

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