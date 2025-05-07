https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015528945.html

Москалькова: Россия возвращает жителей на Украину без каких-либо условий

Москалькова: Россия возвращает жителей на Украину без каких-либо условий - РИА Новости, 07.05.2025

Москалькова: Россия возвращает жителей на Украину без каких-либо условий

Россия возвращает на Украину мирных жителей и военнослужащих без каких-либо условий, последний раз репатриировали 25 человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:35:00+03:00

2025-05-07T13:35:00+03:00

2025-05-07T13:38:00+03:00

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татьяна москалькова

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия возвращает на Украину мирных жителей и военнослужащих без каких-либо условий, последний раз репатриировали 25 человек, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Москалькова рассказала РИА Новости, что гражданские лица не могут быть предметом обмена, они должны репатриироваться без каких-либо условий."У нас такие были возвращения, и мы тоже возвращали раненых военнослужащих и граждан Украины без обмена. Мы в прошлый раз репатриировали 25 граждан Украины, которые на территории России совершили правонарушения или преступления и подлежали выдворению. Однако из-за того, что граница закрыта, из-за других обстоятельств они не направлялись на Украину. Они тоже были переданы без каких-либо условий", - сказала она.

https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015529604.html

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россия, украина, татьяна москалькова, в мире