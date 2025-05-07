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Москалькова: Россия возвращает жителей на Украину без каких-либо условий - РИА Новости, 07.05.2025
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13:35 07.05.2025 (обновлено: 13:38 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015528945.html
Москалькова: Россия возвращает жителей на Украину без каких-либо условий
Москалькова: Россия возвращает жителей на Украину без каких-либо условий - РИА Новости, 07.05.2025
Москалькова: Россия возвращает жителей на Украину без каких-либо условий
Россия возвращает на Украину мирных жителей и военнослужащих без каких-либо условий, последний раз репатриировали 25 человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:35:00+03:00
2025-05-07T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия возвращает на Украину мирных жителей и военнослужащих без каких-либо условий, последний раз репатриировали 25 человек, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Москалькова рассказала РИА Новости, что гражданские лица не могут быть предметом обмена, они должны репатриироваться без каких-либо условий."У нас такие были возвращения, и мы тоже возвращали раненых военнослужащих и граждан Украины без обмена. Мы в прошлый раз репатриировали 25 граждан Украины, которые на территории России совершили правонарушения или преступления и подлежали выдворению. Однако из-за того, что граница закрыта, из-за других обстоятельств они не направлялись на Украину. Они тоже были переданы без каких-либо условий", - сказала она.
https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015529604.html
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россия, украина, татьяна москалькова, в мире
Россия, Украина, Татьяна Москалькова, В мире
Москалькова: Россия возвращает жителей на Украину без каких-либо условий

Москалькова: Россия возвращает мирных жителей на Украину без каких-либо условий

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия возвращает на Украину мирных жителей и военнослужащих без каких-либо условий, последний раз репатриировали 25 человек, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова рассказала РИА Новости, что гражданские лица не могут быть предметом обмена, они должны репатриироваться без каких-либо условий.
"У нас такие были возвращения, и мы тоже возвращали раненых военнослужащих и граждан Украины без обмена. Мы в прошлый раз репатриировали 25 граждан Украины, которые на территории России совершили правонарушения или преступления и подлежали выдворению. Однако из-за того, что граница закрыта, из-за других обстоятельств они не направлялись на Украину. Они тоже были переданы без каких-либо условий", - сказала она.
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