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Россиянам рассказали о появлении фейковых новостей о выплатах на 9 мая - РИА Новости, 07.05.2025
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05:23 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/moshenniki-2015433355.html
Россиянам рассказали о появлении фейковых новостей о выплатах на 9 мая
Россиянам рассказали о появлении фейковых новостей о выплатах на 9 мая - РИА Новости, 07.05.2025
Россиянам рассказали о появлении фейковых новостей о выплатах на 9 мая
Аферисты стали распространять фейковые новости о социальных выплатах ко Дню Победы для привлечения россиян в схемы инвестиционного мошенничества, сообщили РИА... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:23:00+03:00
2025-05-07T05:23:00+03:00
технологии
россия
евгений егоров
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Аферисты стали распространять фейковые новости о социальных выплатах ко Дню Победы для привлечения россиян в схемы инвестиционного мошенничества, сообщили РИА Новости в компании-разработчике технологий для борьбы с киберпреступностью F6. "Компания F6 ... в преддверии Дня Победы зафиксировала распространение фейковых новостей о социальных выплатах к 9 мая. Злоумышленники через сеть Telegram-каналов распространяют ложные сообщения об утверждении дополнительных мер поддержки, которые якобы приурочены к праздничной дате. Эти фейки используют для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества", - выяснили аналитики компании. Так, ложные сообщения содержат перечень несуществующих выплат, якобы установленных к 80-летию Победы, включая пособие для семей с детьми. В распространяемой информации утверждается, что соцвыплаты якобы положены "каждому гражданину РФ в размере от 38 925 рублей без учета нуждаемости". Чтобы придать правдоподобность новостям, авторы предлагают уточнить точные сроки получения выплат "в местном отделении соцзащиты", либо ознакомиться с инструкцией в канале. По ссылке из новости пользователь попадает в Telegram-бот, который предлагает пользователю получить 50 тысяч рублей. На этом этапе его переводят в мошеннический Telegram-канал про инвестиции, где подписчикам обещают увеличить доход в сотни раз и призывают перечислить инвестиции напрямую на банковскую карту, номер которой указан в сообщении. Как отметили эксперты, каналы, которые публикуют новости про фейковые выплаты, ведутся около года и в большинстве своем публикуют достоверные общеизвестные новости, связанные с темой социальной поддержки. У таких сообществ от 37 тысяч до 280 тысяч подписчиков, однако в описании отсутствуют отметки о регистрации в Роскомнадзоре "В декабре 2024 года аналитики F6 уже фиксировали массовую атаку на жителей России, которую проводили эти каналы, размещая ложные сообщения о предновогодних выплатах", - добавили в компании. "Фейковые социальные выплаты — один из самых популярных мошеннических сценариев. В последнее время злоумышленники стали активно эксплуатировать любые подходящие инфоповоды, включая Новый год, День Победы, 23 февраля и 8 марта, а также 1 сентября. С ноября 2024 года мы фиксируем волны таких фейковых новостей, которые мошенники распространяют через Telegram-каналы сомнительного содержания", – прокомментировал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Евгений Егоров. Эксперт советует доверять только проверенным источникам и перепроверять информацию на портале "Госуслуги" или при личном обращении в МФЦ. Также стоит учитывать риски, которые возникают при подписке на сомнительные Telegram-каналы - лучше не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Не нужно переводить деньги незнакомцам и делиться с ними персональными данными, в том числе данными банковской карточки.
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014896521.html
https://ria.ru/20250501/moshenniki-2014534669.html
https://ria.ru/20250425/rossija-2013313630.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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технологии, россия, евгений егоров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Евгений Егоров, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Россиянам рассказали о появлении фейковых новостей о выплатах на 9 мая

F6: аферисты распространяют фейковые новости о выплатах на 9 мая для инвестсхем

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Аферисты стали распространять фейковые новости о социальных выплатах ко Дню Победы для привлечения россиян в схемы инвестиционного мошенничества, сообщили РИА Новости в компании-разработчике технологий для борьбы с киберпреступностью F6.
"Компания F6 ... в преддверии Дня Победы зафиксировала распространение фейковых новостей о социальных выплатах к 9 мая. Злоумышленники через сеть Telegram-каналов распространяют ложные сообщения об утверждении дополнительных мер поддержки, которые якобы приурочены к праздничной дате. Эти фейки используют для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества", - выяснили аналитики компании.
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Так, ложные сообщения содержат перечень несуществующих выплат, якобы установленных к 80-летию Победы, включая пособие для семей с детьми. В распространяемой информации утверждается, что соцвыплаты якобы положены "каждому гражданину РФ в размере от 38 925 рублей без учета нуждаемости". Чтобы придать правдоподобность новостям, авторы предлагают уточнить точные сроки получения выплат "в местном отделении соцзащиты", либо ознакомиться с инструкцией в канале.
По ссылке из новости пользователь попадает в Telegram-бот, который предлагает пользователю получить 50 тысяч рублей. На этом этапе его переводят в мошеннический Telegram-канал про инвестиции, где подписчикам обещают увеличить доход в сотни раз и призывают перечислить инвестиции напрямую на банковскую карту, номер которой указан в сообщении.
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Как отметили эксперты, каналы, которые публикуют новости про фейковые выплаты, ведутся около года и в большинстве своем публикуют достоверные общеизвестные новости, связанные с темой социальной поддержки. У таких сообществ от 37 тысяч до 280 тысяч подписчиков, однако в описании отсутствуют отметки о регистрации в Роскомнадзоре "В декабре 2024 года аналитики F6 уже фиксировали массовую атаку на жителей России, которую проводили эти каналы, размещая ложные сообщения о предновогодних выплатах", - добавили в компании.
"Фейковые социальные выплаты — один из самых популярных мошеннических сценариев. В последнее время злоумышленники стали активно эксплуатировать любые подходящие инфоповоды, включая Новый год, День Победы, 23 февраля и 8 марта, а также 1 сентября. С ноября 2024 года мы фиксируем волны таких фейковых новостей, которые мошенники распространяют через Telegram-каналы сомнительного содержания", – прокомментировал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Евгений Егоров.
Эксперт советует доверять только проверенным источникам и перепроверять информацию на портале "Госуслуги" или при личном обращении в МФЦ. Также стоит учитывать риски, которые возникают при подписке на сомнительные Telegram-каналы - лучше не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Не нужно переводить деньги незнакомцам и делиться с ними персональными данными, в том числе данными банковской карточки.
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