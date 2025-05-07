https://ria.ru/20250507/minoborony-2015551103.html

ВС России освободили Липовое в ДНР

ВС России освободили Липовое в ДНР - РИА Новости, 07.05.2025

ВС России освободили Липовое в ДНР

Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:47:00+03:00

2025-05-07T14:47:00+03:00

2025-05-07T16:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и Ямполя Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", — добавили в ведомстве. Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил о прорыве серьезной линии обороны противника между Димитровом (украинское название — Мирноград) и Дзержинском (украинское название — Торецк).Как подчеркивал президент Владимир Путин, полное освобождение Курской области от ВСУ создало условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

https://ria.ru/20250507/patriot-2015468198.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, харьковская область, россия, донецкая народная республика, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф