https://ria.ru/20250507/mger-2015613154.html
У посольства Эстонии прошла акция "Правду и память не отменить!"
У посольства Эстонии прошла акция "Правду и память не отменить!" - РИА Новости, 07.05.2025
У посольства Эстонии прошла акция "Правду и память не отменить!"
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели в среду акцию "Правду и память не отменить!" у посольства Эстонии, страны, где были... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:13:00+03:00
2025-05-07T17:13:00+03:00
2025-05-07T17:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
европа
эстония
украина
мгер
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846849573_0:179:3108:1927_1920x0_80_0_0_22084c0e3dfafb947d00d3d00936a53e.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели в среду акцию "Правду и память не отменить!" у посольства Эстонии, страны, где были демонтированы, перенесены или осквернены памятники советским воинам-освободителям, передает корреспондент РИА Новости. "Ровно 80 лет назад наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки ценой собственных жизней завоевали Великую Победу и освободили мир от фашистов. Они боролись и погибали за наше будущее. А сейчас мы наблюдаем, как в Европе демонтируют, переносят и оскверняют памятники советским Воинам-освободителям. Сегодня здесь, у посольства Эстонии, и еще у 10 посольств европейских государств мы проводим акцию "Правду и память не отменить!", чтобы в очередной раз напомнить, кто освобождал их территории от немецко-фашистских захватчиков. Народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего! Правду и память не отменить!", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов. Он также презентовал реестр памятников, снесенных в Европе, который создала "Волонтерская Рота" в преддверии 9 мая. В акции у посольства Эстонии приняли участие 400 активистов МГЕР и "Волонтерской Роты". Они вышли к посольству с фотографиями снесённых мемориалов советским воинам и печатными экземплярами реестра снесённых памятников, скандируя "Правду и память не отменить!". Акция также прошла у еще 10 посольств, в том числе у посольств Украины, Чехии, Болгарии. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250507/parad-2015579840.html
https://ria.ru/20250501/estoniya-2014539811.html
европа
эстония
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846849573_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_709624ce33d15af635ef05751d72ab65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, эстония, украина, мгер, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Европа, Эстония, Украина, МГЕР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва
У посольства Эстонии прошла акция "Правду и память не отменить!"
Активисты МГЕР провели акцию "Правду и память не отменить!" у посольства Эстонии