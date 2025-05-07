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У посольства Эстонии прошла акция "Правду и память не отменить!" - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:13 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/mger-2015613154.html
У посольства Эстонии прошла акция "Правду и память не отменить!"
У посольства Эстонии прошла акция "Правду и память не отменить!" - РИА Новости, 07.05.2025
У посольства Эстонии прошла акция "Правду и память не отменить!"
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели в среду акцию "Правду и память не отменить!" у посольства Эстонии, страны, где были... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:13:00+03:00
2025-05-07T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели в среду акцию "Правду и память не отменить!" у посольства Эстонии, страны, где были демонтированы, перенесены или осквернены памятники советским воинам-освободителям, передает корреспондент РИА Новости. "Ровно 80 лет назад наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки ценой собственных жизней завоевали Великую Победу и освободили мир от фашистов. Они боролись и погибали за наше будущее. А сейчас мы наблюдаем, как в Европе демонтируют, переносят и оскверняют памятники советским Воинам-освободителям. Сегодня здесь, у посольства Эстонии, и еще у 10 посольств европейских государств мы проводим акцию "Правду и память не отменить!", чтобы в очередной раз напомнить, кто освобождал их территории от немецко-фашистских захватчиков. Народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего! Правду и память не отменить!", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов. Он также презентовал реестр памятников, снесенных в Европе, который создала "Волонтерская Рота" в преддверии 9 мая. В акции у посольства Эстонии приняли участие 400 активистов МГЕР и "Волонтерской Роты". Они вышли к посольству с фотографиями снесённых мемориалов советским воинам и печатными экземплярами реестра снесённых памятников, скандируя "Правду и память не отменить!". Акция также прошла у еще 10 посольств, в том числе у посольств Украины, Чехии, Болгарии. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250507/parad-2015579840.html
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европа, эстония, украина, мгер, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Европа, Эстония, Украина, МГЕР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва
У посольства Эстонии прошла акция "Правду и память не отменить!"

Активисты МГЕР провели акцию "Правду и память не отменить!" у посольства Эстонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрохожая у здания посольства Эстонии в Москве
Прохожая у здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Прохожая у здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели в среду акцию "Правду и память не отменить!" у посольства Эстонии, страны, где были демонтированы, перенесены или осквернены памятники советским воинам-освободителям, передает корреспондент РИА Новости.
"Ровно 80 лет назад наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки ценой собственных жизней завоевали Великую Победу и освободили мир от фашистов. Они боролись и погибали за наше будущее. А сейчас мы наблюдаем, как в Европе демонтируют, переносят и оскверняют памятники советским Воинам-освободителям. Сегодня здесь, у посольства Эстонии, и еще у 10 посольств европейских государств мы проводим акцию "Правду и память не отменить!", чтобы в очередной раз напомнить, кто освобождал их территории от немецко-фашистских захватчиков. Народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего! Правду и память не отменить!", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов. Он также презентовал реестр памятников, снесенных в Европе, который создала "Волонтерская Рота" в преддверии 9 мая.
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В акции у посольства Эстонии приняли участие 400 активистов МГЕР и "Волонтерской Роты". Они вышли к посольству с фотографиями снесённых мемориалов советским воинам и печатными экземплярами реестра снесённых памятников, скандируя "Правду и память не отменить!".
Акция также прошла у еще 10 посольств, в том числе у посольств Украины, Чехии, Болгарии.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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