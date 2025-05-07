Мерц призвал Индию и Пакистан проявить рассудительность
Мерц призвал Индию и Пакистан проявить благоразумие и рассудительность
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности между Индией и Пакистаном и призвал оба государства проявить благоразумие и рассудительность.
"Конечно, президент Франции и я также говорили о напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном... Мы с тревогой наблюдаем за столкновениями между этими двумя ядерными державами прошлой ночью. Сейчас как никогда необходимо сохранять хладнокровие, требуется благоразумие и рассудительность", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Он добавил, что дальнейшая эскалация в регионе не отвечает ничьим интересам.
"Мы продолжаем поддерживать контакты с партнерами в Европе и регионе, а также со сторонами конфликта, и стараемся оказывать влияние", - отметил Мерц.
Трансляция велась в YouTube-канале немецкого телеканала NTV.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.