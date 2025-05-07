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Мерц призвал Индию и Пакистан проявить рассудительность - РИА Новости, 07.05.2025
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16:57 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/merts-2015607445.html
Мерц призвал Индию и Пакистан проявить рассудительность
Мерц призвал Индию и Пакистан проявить рассудительность - РИА Новости, 07.05.2025
Мерц призвал Индию и Пакистан проявить рассудительность
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности между Индией и Пакистаном и призвал оба государства проявить... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:57:00+03:00
2025-05-07T16:57:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
фридрих мерц
эммануэль макрон
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности между Индией и Пакистаном и призвал оба государства проявить благоразумие и рассудительность. "Конечно, президент Франции и я также говорили о напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном... Мы с тревогой наблюдаем за столкновениями между этими двумя ядерными державами прошлой ночью. Сейчас как никогда необходимо сохранять хладнокровие, требуется благоразумие и рассудительность", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он добавил, что дальнейшая эскалация в регионе не отвечает ничьим интересам. "Мы продолжаем поддерживать контакты с партнерами в Европе и регионе, а также со сторонами конфликта, и стараемся оказывать влияние", - отметил Мерц. Трансляция велась в YouTube-канале немецкого телеканала NTV. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250506/pakistan-2015412650.html
https://ria.ru/20250507/mid-2015485421.html
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в мире, пакистан, индия, кашмир, фридрих мерц, эммануэль макрон, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Операция Синдур в Пакистане
Мерц призвал Индию и Пакистан проявить рассудительность

Мерц призвал Индию и Пакистан проявить благоразумие и рассудительность

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности между Индией и Пакистаном и призвал оба государства проявить благоразумие и рассудительность.
"Конечно, президент Франции и я также говорили о напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном... Мы с тревогой наблюдаем за столкновениями между этими двумя ядерными державами прошлой ночью. Сейчас как никогда необходимо сохранять хладнокровие, требуется благоразумие и рассудительность", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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Он добавил, что дальнейшая эскалация в регионе не отвечает ничьим интересам.
"Мы продолжаем поддерживать контакты с партнерами в Европе и регионе, а также со сторонами конфликта, и стараемся оказывать влияние", - отметил Мерц.
Трансляция велась в YouTube-канале немецкого телеканала NTV.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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В миреПакистанИндияКашмирФридрих МерцЭммануэль МакронОперация Синдур в Пакистане
 
 
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