https://ria.ru/20250507/merts-2015607445.html

Мерц призвал Индию и Пакистан проявить рассудительность

Мерц призвал Индию и Пакистан проявить рассудительность - РИА Новости, 07.05.2025

Мерц призвал Индию и Пакистан проявить рассудительность

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности между Индией и Пакистаном и призвал оба государства проявить... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:57:00+03:00

2025-05-07T16:57:00+03:00

2025-05-07T16:57:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

фридрих мерц

эммануэль макрон

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности между Индией и Пакистаном и призвал оба государства проявить благоразумие и рассудительность. "Конечно, президент Франции и я также говорили о напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном... Мы с тревогой наблюдаем за столкновениями между этими двумя ядерными державами прошлой ночью. Сейчас как никогда необходимо сохранять хладнокровие, требуется благоразумие и рассудительность", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он добавил, что дальнейшая эскалация в регионе не отвечает ничьим интересам. "Мы продолжаем поддерживать контакты с партнерами в Европе и регионе, а также со сторонами конфликта, и стараемся оказывать влияние", - отметил Мерц. Трансляция велась в YouTube-канале немецкого телеканала NTV. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250506/pakistan-2015412650.html

https://ria.ru/20250507/mid-2015485421.html

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в мире, пакистан, индия, кашмир, фридрих мерц, эммануэль макрон, операция синдур в пакистане