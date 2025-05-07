https://ria.ru/20250507/meropriyatiya-2015571092.html

Тематические мероприятия ко Дню Победы пройдут в музеях Подмосковья

Тематические мероприятия ко Дню Победы пройдут в музеях Подмосковья - РИА Новости, 07.05.2025

Тематические мероприятия ко Дню Победы пройдут в музеях Подмосковья

Государственные музеи Подмосковья подготовили для посетителей программу мероприятий ко Дню Победы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:40:00+03:00

2025-05-07T15:40:00+03:00

2025-05-07T15:40:00+03:00

новости подмосковья

80-летие победы в великой отечественной войне

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015567158_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0cf0b12c736523549de061932d265b18.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Государственные музеи Подмосковья подготовили для посетителей программу мероприятий ко Дню Победы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В Минкультуры области отметили, что с 8 по 11 мая гостей музеев ждут выставки, экскурсии, театральные постановки, интерактивные программы, мастер-классы и многое другое. Например, Серпуховский историко-художественный музей подготовил экскурсии по выставке "Военная медицина", интерактивное занятие для детей "Пограничник" и пешеходную театрализованную экскурсию по городу "Воспоминания о войне". 9 мая в музее состоится концерт "Опять весна на белом свете", а 10 мая – лекция "Великая Отечественная война в советской мультипликации" с историком мировой анимации Винни Лужиным. В музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" специально к 9 Мая подготовили концерт "Минувших лет живая память". В программе – песни военных лет, произведения советских композиторов, песни из кинофильмов в исполнении преподавателей и студентов Российской академии музыки им. Гнесиных. Также большая программа ждет посетителей музея "Новый Иерусалим". Ко Дню Победы там открылись две выставки – "Музей. Опаленные страницы" и "Война. Победа. Память". 9 мая в библиотеке музея состоится лекция "Окна Победы", которая познакомит с плакатами "Окна ТАСС" из коллекции музея. Занятие "Маленькие герои большой войны", которое пройдет 8 мая, познакомит юных гостей музея с историями животных на войне. В музее-заповеднике А.С. Пушкина гостей ждет литературно-музыкальный салон "Люди Победы", где прозвучат стихи, посвященные событиям Великой Отечественной войны, военные песни и музыка тех лет. Завершится программа воспоминаниями о близких, а также в онлайн-режиме пройдет акция "Бессмертный полк". В усадьбе Вяземы в рамках цикла "Музыкальные вечера в русской усадьбе" состоится концерт "Весна света", на котором студенты ГМПИ им. М.И. Ипполитова-Иванова и учащиеся Большевяземской детской школы искусств исполнят музыку Баха, Крейслера, Римского-Корсакова, Глазунова и Рубинштейна. В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину проходит выставка "Спасенная музыка", рассказывающая о судьбе дома композитора в годы Великой Отечественной войны. Посетители познакомятся с уникальными материалами из архива музея, реконструирующими хронику событий на основе документальных источников, фотографий военного времени и многим другим. Детей ждет игровая программа "Дослужиться до генерала", на которой ребятам расскажут о военном прошлом семьи Чайковского. В музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока пройдет акция "Георгиевская лента". Так, всем посетителям, купившим билет в усадьбы, подарят этот символ Победы. Гостей ждет литературно-музыкальная программа "Я – не первый воин, не последний", награждение победителей конкурса стихов о Родине и выступление фольклорного коллектива "Душегрея". Выставка "Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо…" расскажет о писателях, которые стали военными корреспондентами, а также о книгах, издававшихся в СССР в годы войны и послевоенное время. Также в память о погибших на войне в храме Архангела Михаила состоится молебен. В музее-заповеднике "Зарайский кремль" в рамках акции "Георгиевская лента" 9 мая для гостей с георгиевской лентой посещение выставки "Что такое подвиг?" будет бесплатным. С 8 по 11 мая бесплатно эту выставку смогут посетить пенсионеры (при предъявлении документа). Также посетителей ждут экскурсии по Зарайскому кремлю, постоянной экспозиции и выставкам. Звенигородский музей-заповедник подготовил для гостей экскурсию "Рубеж обороны: Палицы – Грязь" и интерактивную программу "Брошь из Георгиевской ленты". Пройдут экскурсии по постоянной экспозиции "Звенигород. От земли до неба", где особое внимание будет уделено части выставки, посвященной Великой Отечественной войне. В музее-заповеднике "Усадьба “Мураново”" 9 мая состоится возложение цветов и панихида у памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне. В 13.00 гостей ждет беседа "Великая Победа и великая культура: Мураново в годы Великой Отечественной войны", а в 14.00 – концерт классической музыки от Владимира Герца и вокально-концертного братства "Московские солисты". В Музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в День Победы торжественно откроется выставка "Лица Победы", посвященная подвигу женщин в годы Великой Отечественной войны. В этот день на территории музея будет работать военно-полевой интерактивный музей, а кульминацией программы станет концерт "Помним героев наших!" с песнями военных лет. Военно-патриотический музей Московской области проведет 8 мая торжественную программу, посвященную Дню Победы, которая начнется в 12.00 праздничным концертом. В 13.00 состоится митинг памяти, где минутой молчания участники почтут героев. Также для посетителей музея покажут военно-историческую реконструкцию о майских днях 1945 года. В музее будут организованы тематические фотозоны, а гостей угостят блюдами полевой кухни.

https://ria.ru/20250507/podmoskove-2015523418.html

https://ria.ru/20250506/blagoustroystvo-2015297379.html

московская область (подмосковье)

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80-летие победы в великой отечественной войне, московская область (подмосковье)