Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко обвинила Запад в попытке сорвать визиты гостей в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/matvienko-2015414761.html
Матвиенко обвинила Запад в попытке сорвать визиты гостей в Москву
Матвиенко обвинила Запад в попытке сорвать визиты гостей в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Матвиенко обвинила Запад в попытке сорвать визиты гостей в Москву
У России есть достоверная информация о том, что посольства и спецслужбы стран Запада вели работу по срыву визитов иностранных гостей в Москву на парад Победы,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T00:29:00+03:00
2025-05-07T00:29:00+03:00
москва
россия
валентина матвиенко
юрий ушаков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002018448_0:4:800:454_1920x0_80_0_0_898a7b0c6698a284a3872cf27f1fa3da.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. У России есть достоверная информация о том, что посольства и спецслужбы стран Запада вели работу по срыву визитов иностранных гостей в Москву на парад Победы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы знаем — у нас есть достоверная информация, что до последнего западные посольства и спецслужбы вели на местах работу, чтобы сорвать визит в Москву государственных лиц высокого уровня. В условиях такой запредельно наглой, мощной обработки любого политика, заявившего о своих планах посетить нашу столицу, прямых угроз, совсем не шуточных, приезд каждого из них на наши торжества — отражение их абсолютно принципиальной позиции в отношении исторической правды. Которой они не готовы поступиться", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям". Председатель СФ отметила, что, несмотря на тотальную политику Запада по переписыванию истории, огромная часть планеты остаётся на стороне правды и признаёт решающую роль советского народа в победе над нацизмом. "Считаю, что участие в торжественно-мемориальных мероприятиях 9 Мая в российской столице становится своеобразным маркером зрелости для этих национальных лидеров (иностранных государств - ред.). Дополнительно утверждает их как твёрдых, независимых политиков, представляющих народы суверенных стран", - констатировала парламентарий. Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
https://ria.ru/20250507/matvienko-2015414121.html
https://ria.ru/20250506/vsu-2015326785.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002018448_64:0:775:533_1920x0_80_0_0_aaa1dda95caf970cf1d359c8ac34e080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, валентина матвиенко, юрий ушаков, совет федерации рф
Москва, Россия, Валентина Матвиенко, Юрий Ушаков, Совет Федерации РФ
Матвиенко обвинила Запад в попытке сорвать визиты гостей в Москву

Матвиенко: Запад хотел сорвать визиты иностранных гостей на парад Победы

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. У России есть достоверная информация о том, что посольства и спецслужбы стран Запада вели работу по срыву визитов иностранных гостей в Москву на парад Победы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы знаем — у нас есть достоверная информация, что до последнего западные посольства и спецслужбы вели на местах работу, чтобы сорвать визит в Москву государственных лиц высокого уровня. В условиях такой запредельно наглой, мощной обработки любого политика, заявившего о своих планах посетить нашу столицу, прямых угроз, совсем не шуточных, приезд каждого из них на наши торжества — отражение их абсолютно принципиальной позиции в отношении исторической правды. Которой они не готовы поступиться", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Матвиенко назвала угрозы Зеленского иностранным лидерам преступными
00:15
Председатель СФ отметила, что, несмотря на тотальную политику Запада по переписыванию истории, огромная часть планеты остаётся на стороне правды и признаёт решающую роль советского народа в победе над нацизмом.
"Считаю, что участие в торжественно-мемориальных мероприятиях 9 Мая в российской столице становится своеобразным маркером зрелости для этих национальных лидеров (иностранных государств - ред.). Дополнительно утверждает их как твёрдых, независимых политиков, представляющих народы суверенных стран", - констатировала парламентарий.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
Последствия падения обломков одного из уничтоженных минувшей ночью БПЛА на жилой дом на Каширском шоссе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
"Выходка клопа". В Госдуме высказались о ночной атаке ВСУ на Москву
Вчера, 16:57
 
МоскваРоссияВалентина МатвиенкоЮрий УшаковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала