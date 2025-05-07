https://ria.ru/20250507/matvienko-2015414761.html

Матвиенко обвинила Запад в попытке сорвать визиты гостей в Москву

Матвиенко обвинила Запад в попытке сорвать визиты гостей в Москву - РИА Новости, 07.05.2025

Матвиенко обвинила Запад в попытке сорвать визиты гостей в Москву

У России есть достоверная информация о том, что посольства и спецслужбы стран Запада вели работу по срыву визитов иностранных гостей в Москву на парад Победы,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T00:29:00+03:00

2025-05-07T00:29:00+03:00

2025-05-07T00:29:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. У России есть достоверная информация о том, что посольства и спецслужбы стран Запада вели работу по срыву визитов иностранных гостей в Москву на парад Победы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы знаем — у нас есть достоверная информация, что до последнего западные посольства и спецслужбы вели на местах работу, чтобы сорвать визит в Москву государственных лиц высокого уровня. В условиях такой запредельно наглой, мощной обработки любого политика, заявившего о своих планах посетить нашу столицу, прямых угроз, совсем не шуточных, приезд каждого из них на наши торжества — отражение их абсолютно принципиальной позиции в отношении исторической правды. Которой они не готовы поступиться", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям". Председатель СФ отметила, что, несмотря на тотальную политику Запада по переписыванию истории, огромная часть планеты остаётся на стороне правды и признаёт решающую роль советского народа в победе над нацизмом. "Считаю, что участие в торжественно-мемориальных мероприятиях 9 Мая в российской столице становится своеобразным маркером зрелости для этих национальных лидеров (иностранных государств - ред.). Дополнительно утверждает их как твёрдых, независимых политиков, представляющих народы суверенных стран", - констатировала парламентарий. Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.

https://ria.ru/20250507/matvienko-2015414121.html

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москва, россия, валентина матвиенко, юрий ушаков, совет федерации рф