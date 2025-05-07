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Матвиенко назвала угрозы Зеленского иностранным лидерам преступными - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:15 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/matvienko-2015414121.html
Матвиенко назвала угрозы Зеленского иностранным лидерам преступными
Матвиенко назвала угрозы Зеленского иностранным лидерам преступными - РИА Новости, 07.05.2025
Матвиенко назвала угрозы Зеленского иностранным лидерам преступными
Угрозы Владимира Зеленского иностранным лидерам, желающим посетить парад Победы в Москве, недопустимы и преступны, но они не повлияют на решение зарубежных... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T00:15:00+03:00
2025-05-07T00:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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россия
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владимир зеленский
валентина матвиенко
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского иностранным лидерам, желающим посетить парад Победы в Москве, недопустимы и преступны, но они не повлияют на решение зарубежных гостей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Безусловно, это недопустимые высказывания, которые, считаю, не должны остаться без внимания и политического осуждения в цивилизованном обществе. Они преступны. При этом, конечно, они не спонтанны: за каждым таким высказыванием Зеленского — голоса Брюсселя и Лондона. Но могу вас заверить: подобные угрозы точно не влияют на решение зарубежных гостей, которые планируют посетить Москву", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям". Председатель СФ отметила, что высказывания Зеленского в очередной раз показали "со всей наглядностью суть его режима". "Это полностью нацистская хунта, способная на любые провокации, что доказывала не раз; которая заточена только на существование в рамках военно-террористического противостояния. Именно поэтому она сейчас как никогда выгодна брюссельской бюрократии. В интересах Евросоюза, который живёт в парадигме воинствующего милитаризма, и дальше удерживать Зеленского в этой колее", - констатировала парламентарий. Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров. Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".
https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014648663.html
https://ria.ru/20250501/gosduma-2014611341.html
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москва, россия, брюссель, владимир зеленский, валентина матвиенко, юрий ушаков, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Брюссель, Владимир Зеленский, Валентина Матвиенко, Юрий Ушаков, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Матвиенко назвала угрозы Зеленского иностранным лидерам преступными

Матвиенко: угрозы Зеленского иностранным лидерам на параде Победы преступны

© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского иностранным лидерам, желающим посетить парад Победы в Москве, недопустимы и преступны, но они не повлияют на решение зарубежных гостей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Безусловно, это недопустимые высказывания, которые, считаю, не должны остаться без внимания и политического осуждения в цивилизованном обществе. Они преступны. При этом, конечно, они не спонтанны: за каждым таким высказыванием Зеленского — голоса Брюсселя и Лондона. Но могу вас заверить: подобные угрозы точно не влияют на решение зарубежных гостей, которые планируют посетить Москву", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям".
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Совфеде раскритиковали Зеленского после его слов о параде Победы в Москве
2 мая, 08:50
Председатель СФ отметила, что высказывания Зеленского в очередной раз показали "со всей наглядностью суть его режима".
"Это полностью нацистская хунта, способная на любые провокации, что доказывала не раз; которая заточена только на существование в рамках военно-террористического противостояния. Именно поэтому она сейчас как никогда выгодна брюссельской бюрократии. В интересах Евросоюза, который живёт в парадигме воинствующего милитаризма, и дальше удерживать Зеленского в этой колее", - констатировала парламентарий.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияБрюссельВладимир ЗеленскийВалентина МатвиенкоЮрий УшаковСовет Федерации РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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