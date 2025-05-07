https://ria.ru/20250507/matvienko-2015414121.html

Матвиенко назвала угрозы Зеленского иностранным лидерам преступными

Матвиенко назвала угрозы Зеленского иностранным лидерам преступными - РИА Новости, 07.05.2025

Матвиенко назвала угрозы Зеленского иностранным лидерам преступными

Угрозы Владимира Зеленского иностранным лидерам, желающим посетить парад Победы в Москве, недопустимы и преступны, но они не повлияют на решение зарубежных... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T00:15:00+03:00

2025-05-07T00:15:00+03:00

2025-05-07T00:15:00+03:00

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москва

россия

брюссель

владимир зеленский

валентина матвиенко

юрий ушаков

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского иностранным лидерам, желающим посетить парад Победы в Москве, недопустимы и преступны, но они не повлияют на решение зарубежных гостей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Безусловно, это недопустимые высказывания, которые, считаю, не должны остаться без внимания и политического осуждения в цивилизованном обществе. Они преступны. При этом, конечно, они не спонтанны: за каждым таким высказыванием Зеленского — голоса Брюсселя и Лондона. Но могу вас заверить: подобные угрозы точно не влияют на решение зарубежных гостей, которые планируют посетить Москву", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям". Председатель СФ отметила, что высказывания Зеленского в очередной раз показали "со всей наглядностью суть его режима". "Это полностью нацистская хунта, способная на любые провокации, что доказывала не раз; которая заточена только на существование в рамках военно-террористического противостояния. Именно поэтому она сейчас как никогда выгодна брюссельской бюрократии. В интересах Евросоюза, который живёт в парадигме воинствующего милитаризма, и дальше удерживать Зеленского в этой колее", - констатировала парламентарий. Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров. Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".

https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014648663.html

https://ria.ru/20250501/gosduma-2014611341.html

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москва, россия, брюссель, владимир зеленский, валентина матвиенко, юрий ушаков, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне