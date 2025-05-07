Матвиенко назвала угрозы Зеленского иностранным лидерам преступными
Матвиенко: угрозы Зеленского иностранным лидерам на параде Победы преступны
© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского иностранным лидерам, желающим посетить парад Победы в Москве, недопустимы и преступны, но они не повлияют на решение зарубежных гостей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Безусловно, это недопустимые высказывания, которые, считаю, не должны остаться без внимания и политического осуждения в цивилизованном обществе. Они преступны. При этом, конечно, они не спонтанны: за каждым таким высказыванием Зеленского — голоса Брюсселя и Лондона. Но могу вас заверить: подобные угрозы точно не влияют на решение зарубежных гостей, которые планируют посетить Москву", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям".
Председатель СФ отметила, что высказывания Зеленского в очередной раз показали "со всей наглядностью суть его режима".
"Это полностью нацистская хунта, способная на любые провокации, что доказывала не раз; которая заточена только на существование в рамках военно-террористического противостояния. Именно поэтому она сейчас как никогда выгодна брюссельской бюрократии. В интересах Евросоюза, который живёт в парадигме воинствующего милитаризма, и дальше удерживать Зеленского в этой колее", - констатировала парламентарий.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".