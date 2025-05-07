https://ria.ru/20250507/maduro-2015556316.html
Путин на встрече с Мадуро назвал 9 мая особым днем
Путин на встрече с Мадуро назвал 9 мая особым днем - РИА Новости, 07.05.2025
Путин на встрече с Мадуро назвал 9 мая особым днем
Президент РФ Владимир Путин, говоря о 9 Мая, заявил, что для России Победа над нацизмом - это особый день. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:54:00+03:00
2025-05-07T14:54:00+03:00
2025-05-07T14:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
венесуэла
москва
николас мадуро
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о 9 Мая, заявил, что для России Победа над нацизмом - это особый день."Мы называем эту войну Великой Отечественной войной. Для России, для российского народа - это особый день победы над нацизмом", - сказал Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, венесуэла, москва, николас мадуро, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Венесуэла, Москва, Николас Мадуро, Владимир Путин
Путин на встрече с Мадуро назвал 9 мая особым днем
Путин на встрече с Мадуро назвал 9 мая особым днем для России