https://ria.ru/20250507/kurskaya-2015444299.html
В Курской области два человека пострадали при атаках беспилотников
В Курской области два человека пострадали при атаках беспилотников - РИА Новости, 07.05.2025
В Курской области два человека пострадали при атаках беспилотников
Два человека пострадали при атаках украинских БПЛА в Курской области, они госпитализированы, сообщил в среду врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:23:00+03:00
2025-05-07T08:23:00+03:00
2025-05-07T08:33:00+03:00
курская область
происшествия
александр хинштейн
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при атаках украинских БПЛА в Курской области, они госпитализированы, сообщил в среду врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Вчера вечером украинский дрон нанёс удар в селе Гончаровка Суджанского района. В результате атаки пострадал 42-летний мужчина: у него осколочное ранение головы, поясницы, касательное ранение левого бедра. Ещё одна атака пришлась на посёлок Теткино Глушковского района. FPV-дрон совершил удар на автомобиль, в результате ранен 73-летний мужчина. У него осколочное проникающее ранение брюшной стенки", - говорится в сообщении.Оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20250507/mchs-2015431693.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, александр хинштейн
Курская область, Происшествия, Александр Хинштейн
В Курской области два человека пострадали при атаках беспилотников
В Курской области два человека пострадали при атаках украинских БПЛА