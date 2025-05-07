https://ria.ru/20250507/kurskaya-2015444299.html

В Курской области два человека пострадали при атаках беспилотников

В Курской области два человека пострадали при атаках беспилотников - РИА Новости, 07.05.2025

В Курской области два человека пострадали при атаках беспилотников

Два человека пострадали при атаках украинских БПЛА в Курской области, они госпитализированы, сообщил в среду врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:23:00+03:00

2025-05-07T08:23:00+03:00

2025-05-07T08:33:00+03:00

курская область

происшествия

александр хинштейн

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при атаках украинских БПЛА в Курской области, они госпитализированы, сообщил в среду врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Вчера вечером украинский дрон нанёс удар в селе Гончаровка Суджанского района. В результате атаки пострадал 42-летний мужчина: у него осколочное ранение головы, поясницы, касательное ранение левого бедра. Ещё одна атака пришлась на посёлок Теткино Глушковского района. FPV-дрон совершил удар на автомобиль, в результате ранен 73-летний мужчина. У него осколочное проникающее ранение брюшной стенки", - говорится в сообщении.Оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20250507/mchs-2015431693.html

курская область

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Варвара Скокшина

курская область, происшествия, александр хинштейн