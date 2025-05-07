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Межгосударственные отношения России и Кубы

Межгосударственные отношения России и Кубы - РИА Новости, 07.05.2025

Межгосударственные отношения России и Кубы

Дипломатические отношения между Россией и Кубой установлены в 1902 году (прерваны в 1952 году, восстановлены 8 мая 1960 года). РИА Новости, 07.05.2025

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Дипломатические отношения между Россией и Кубой установлены в 1902 году (прерваны в 1952 году, восстановлены 8 мая 1960 года). В рамках обновленной после 1991 года договорно-правовой базы отношений между двумя странами действуют более 80 документов, регламентирующих взаимодействие по широкому спектру направлений. Основой развития двусторонних связей являются Декларация о принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Куба (1996), Меморандум о принципах стратегического сотрудничества (2009) и Совместное заявление президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса об общих подходах в международных дела (2018) Куба – давний друг и надежный партнер России в латиноамериканском регионе.Российско-кубинские связи носят традиционно дружественный характер и развиваются в духе стратегического партнерства. Гавана, как и Москва, выступает за формирование справедливого мироустройства, основанного на принципах многополярности, верховенства права и центральной роли ООН.Регулярно поддерживается политический диалог на высшем и высоком уровнях.В июле 2014 года на Кубе с официальным визитом находился президент Российской Федерации Владимир Путин. В мае 2015 года Россию посетил Председателя Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Рауль Кастро. В мае 2016 года состоялся визит первого заместителя председателя Госсовета и Совмина Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. В ноябре 2018 года, октябре 2019 года, ноябре 2022 года Диас-Канель Бермудес посещал Россию в статусе главы государства. 8 мая 2024 года президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес принял участие в работе Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве. 9 мая он присутствовал на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. В тот же день состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев посещал Кубу в феврале 2013 года и октябре 2019 года. В июне 2023 года Россию с официальным визитом посетил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, в ходе которого 14 июня состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным и переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным – 7 июня в Сочи и 13 июня в Москве. 18 марта 2024 года в Москве состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, который приехал в Россию для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.7 июня 2024 года заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом "на полях" Петербургского международного экономического форума.13 июня состоялась беседа главы МИД России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, ранее принявшим участие в работе форума в Петербурге. https://www.mid.ru/ru/maps/cu/1956793/9 ноября 2024 года заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Гавану встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 2-4 апреля 2025 года состоялся визит на Кубу российской делегации во главе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. В ходе визита он провел встречу с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом. 4 апреля Дмитрий Чернышенко принял участие в 22-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 5 апреля Дмитрия Чернышенко принял президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. В ходе визита было подписано 13 документов о сотрудничестве.Поддерживаются интенсивные межведомственные контакты. За последние годы остров посетили руководители ряда федеральных органов власти, в т.ч.: Минобороны России, МВД России, МЧС России, Минюста России, Минздрава России, Минобрнауки России, Минпромторга России, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Федерального казначейства, Росгидромета и др.Регулярно осуществляются контакты внешнеполитических ведомств. "На полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке проходят ежегодные встречи министров иностранных дел России и Кубы. Последний раз – 25 сентября 2024 года. С 1996 года осуществлено 19 их взаимных визитов.19 февраля 2024 года в Гаване состоялись переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррилья (предыдущий официальный визит Сергея Лаврова – 20 апреля 2023 года). Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья находился в России в мае 2019 года. 9-13 июня 2024 года глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья совершил официальный визит в Россию. 11 июня он участвовал в мероприятиях "БРИКС Плюс" в Нижнем Новгороде. 12 июня прошли его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 22-24 октября 2024 года глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья возглавлял кубинскую делегацию на XVI Саммите БРИКС в Казани.29 апреля 2025 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) "на полях" СМИД БРИКС состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей.Согласно Протоколу от 1993 года, проводятся российско-кубинские межмидовские политконсультации по международной, региональной и двусторонней тематикам.Активно развиваются межпарламентские обмены.20-21 июля 2024 года состоялся рабочий визит председателя Госдумы России Вячеслава Володина на Кубу. 21 июля он встретился с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президентом Республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. 23 декабря 2024 года в формате ВКС проведена встреча Валентины Матвиенко и Эстебана Ласо Эрнандеса.25-28 марта 2025 года председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебан Ласо Эрнандеспосетил с официальным визитом Россию. 26 марта состоялась его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. 27 марта он встретился с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, они открыли второе заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой России и Национальной ассамблеей народной власти Кубы. 28 марта 2025 года Эстебан Ласо Эрнандес встретился с заместителем председателя Совбеза России, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым. С 1 января 2025 года Куба присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера.Развиваются двусторонние торгово-экономические отношения.Объем двусторонней торговли составляет около 250 миллионов долларов в год, 80% этого объема приходится на Россию. Российские товары, экспортируемые на Кубу, также включают транспортное и энергетическое оборудование, Куба экспортирует в РФ сахар, фрукты и ром. В 2024 году объем взаимной торговли увеличился на 13,4% по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт отечественной продукции в стоимостном выражении вырос на 20,1%. Среди основных экспортируемых из России продуктов – пшеница и растительные масла.В комплексе торгово-экономических связей особо выделяются сферы энергетики и металлургии. В мае 2023 году был открыт электросталеплавильный цех металлургического комбината "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти". Модернизация завода проходит в два этапа. Первый этап предусматривал запуск электросталеплавильного цеха, второй – модернизацию прокатного цеха и реконструкцию ремонтных цехов. Это позволит обеспечить полноценное функционирование завода. По состоянию на июнь 2024 года уровень реализации проекта превышает 85%.Осуществляется взаимодействие в сфере железнодорожного транспорта России и Кубы. В феврале 2024 года вступило в силу соглашение между правительствами России и Кубы о сотрудничестве в модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики. Холдинг РЖД сохраняет интерес к участию в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе и ведет планомерную работу с кубинскими партнерами по выходу на практическую реализацию. Обсуждаются форматы осуществления проекта строительства энергоблоков на местных ТЭС "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана".На Кубе давно и активно работают российские промышленники – группа "ГАЗ" ведет сборочное производство востребованных здесь автомобилей ГАЗель, УРАЛ и ПАЗ. Успешно развивается проект по увеличению нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко", реализуемый АО "Зарубежнефть" совместно с кубинской госкомпанией Cupet. Здесь применяются передовые российские разработки и оборудование, способное работать в агрессивных средах и при высоких температурах.Есть планы по развитию на острове возобновляемой энергетики, в том числе солнечной.В апреле 2025 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в торжественной церемонии съезда первого автомобиля с линии сборки УАЗ в Гаване. На современном конвейере здесь будут выпускать внедорожники, легкие грузовики и микроавтобусы. Производственная мощность линии составляет до полутора тысяч машин в год. Оказывается содействие в проработке поставок российских минеральных удобрений на Кубу – в предварительном плане такие компании, как ПАО "ФосАгро", ПАО "КуйбышевАзот", АО "Щекиноазот". Сотрудничество ведется в сфере сельского хозяйства – по поставкам продовольственной пшеницы. Сельскохозяйственная продукция традиционно занимает лидирующую позицию в российском импорте с Кубы. В российском экспорте продукция агропромышленного комплекса сставляет свыше 60%. Россия и Куба взаимодействуют в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора. Республикой аккредитована система государственного ветеринарного надзора РФ на мясо птицы, свинину, говядину, молочную продукцию. Продолжается сотрудничество по вопросу экспорта на Кубу диагностических средств и ветпрепаратов, а также внедрения электронной сертификации подконтрольной животноводческой продукции и интеграции информационных систем.Эффективно функционирует механизм Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) во главе с сопредседателями – заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко и заместителем премьер-министра – министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом. 4 апреля 2025 года в Гаване прошло ее очередное, 22-е заседание.В ноябре 2023 года Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года – она предполагает стимулирование роста товарообмена и инвестиций, укрепление связей между деловыми сообществами двух стран. В ноябре 2024 года было подписано дополнение к Плану развития ключевых направлений российско-кубинского сотрудничества до 2030 года. В него вошло 12 проектов в шести сферах. В настоящее время прорабатываются новые перспективные проекты, такие как организация таксомоторных перевозок с использованием автомобилей "Москвич", строительство отеля на одном из кубинских курортов, участие российских компаний в восстановлении сахарной промышленности Кубы, создание сборочных производств. Всего заключено восемь двусторонних документов в области энергетики, тяжелой промышленности, в сфере труда и информационных технологий.В июне 2024 года "Новикомбанк" первым из российских банков открыл на Кубе собственное представительство.Российские экономоператоры традиционно принимают активное участие в ежегодной Гаванской международной ярмарке "ФИХАВ" (в ноябре 2024 года свои экспозиции представили 46 отечественных компаний).В марте 2024 года Госдума приняла закон о ратификации протоколов, предусматривающих реструктуризацию обязательств Кубы перед Россией по четырем госкредитам – для финансирования поставок российских товаров, работ и услуг; поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники; строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций; модернизации и расширения металлургического завода "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти". По состоянию на 15 марта 2023 года общая сумма задолженности Кубы перед РФ по этим кредитам составляла 209,7 миллиона долларов. В феврале 2024 года Россия предоставила Кубе два кредита на поставки нефтепродуктов и продовольствия. Осуществляется взаимодействие в сфере образования. Открыта совместная лаборатория перспективных компьютерных технологий, действует около 100 соглашений о межвузовском сотрудничестве. Российское образование традиционно востребовано у кубинских студентов – порядка 300 человек обучается в российских вузах. В апреле 2025 года, в рамках рабочего визита на Кубу заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии открытия филиала Южного федерального университета (ЮФУ) в Гаване. Это первый филиал российского вуза в республике. Также был подписан договор между Гаванским университетом и Южным федеральным университетом о безвозмездном пользовании помещениями здания филиала для учебного процесса.В рамках российской правительственной квоты в 2024/2025 учебном году выделено 100 мест для обучения кубинцев в российских вузах (квота освоена полностью).В рамках двустороннего соглашения между странами, направленного на научно-техническое и инновационное сотрудничество в сфере астрономии и космоса в январе 2022 года в Гаване открылась российско-кубинская обсерватория. Она состоит из двух станций – оптической и геодинамической, созданных Институтом астрономии и Институтом прикладной астрономии РАН совместно с Институтом геофизики и астрономии Кубы. В апреле 2025 года в Гаване было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.Осуществляется двустороннее сотрудничество по линии служб чрезвычайного реагирования, включая обмен делегациями и участие в специализированных выставках и учениях. С 11 июля 2014 года в Гаване действует Региональный Российско-Кубинский центр подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля на базе Национальной школы пожарных МВД Кубы, созданный за счет взноса России в фонд Международной организации гражданской обороны. Ведется подготовка кубинских специалистов в учебных заведениях МЧС России. 12-16 ноября 2024 года состоялся визит на Кубу министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова, в ходе которого в дар кубинской стороне переданы 8 пожарно-спасательных мотоциклов, фильтры для питьевой воды, санитарные сумки, продукты питания, лекарства и пр. Во второй половине ноября 2024 года МЧС России осуществило доставку гуманитарной помощи Кубе силами авиации Минобороны России. В частности, поставлены четыре передвижных электрогенератора большой мощности.Россия продолжает участвовать в международной кампании гуманитарной помощи Кубе, оказывая Гаване содействие как по двусторонней линии, так и посредством профильных программ ООН.Осуществляется сотрудничество в сфере культуры. С 2015 года успешно работает Виртуальный филиал Государственного Русского музея на базе Национального музея изящных искусств в Гаване. В 2024 году проведено масштабное обновление медиатеки филиала.Российские художественные коллективы регулярно выступают с гастролями на Кубе, участвуют в международных мероприятиях, в частности, таких как театральный фестиваль, "Кубадиско", "Циркуба". Проходит регулярный обмен Неделями национальных фильмов. На Гаванской международной книжной ярмарке ежегодно представлена российская экспозиция.С 2008 года на Кубе проходят Дни российской духовной культуры.В сентябре 2024 года в России с визитом находился министр культуры Кубы Альпидио Алонсо Грау – в ходе поездки принял участие в X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур (11-14 сентября) и провел встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой. Развиваются связи по линии регионов, в частности, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Республики Крым, Тульской, Калужской, Иркутской, Ростовской, Нижегородской областей. Подписаны соглашения о побратимских отношениях между городами Чебоксары и Санта-Клара, Нижним Новгородом и кубинской провинцией Матансас, Санкт-Петербургом и Сантьяго-де-Куба.Активно развивается взаимодействие между двумя странами в сфере туризма.В декабре 2023 года на Кубе начали принимать банковские карты российской платежной системы "Мир". По итогам 2024 года на Кубе зафиксировано 185,8 тысяч туристических прибытий из России. Это на 1% больше, чем в 2023 году (184,8 тысячи.), и на 5% превышает результат допандемийного 2019 года (почти 178 тысяч.).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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россия, куба, справки, брикс