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Президент Конго прибыл в Кремль - РИА Новости, 07.05.2025
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21:20 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kreml-2015691597.html
Президент Конго прибыл в Кремль
Президент Конго прибыл в Кремль - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Конго прибыл в Кремль
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025
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москва
дени сассу-нгессо
владимир путин
демократическая республика конго
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Кремле отметили, что президенты в ходе переговоров рассмотрят вопросы реализации достигнутых договоренностей и наметят конкретные шаги по развитию и углублению сотрудничества двух стран. Ранее Сассу-Нгессо прибыл в Москву. Также президент Конго будет присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html
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москва, дени сассу-нгессо, владимир путин, демократическая республика конго
Москва, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, Демократическая Республика Конго
Президент Конго прибыл в Кремль

Президент Конго Сассу-Нгессо прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Кремле отметили, что президенты в ходе переговоров рассмотрят вопросы реализации достигнутых договоренностей и наметят конкретные шаги по развитию и углублению сотрудничества двух стран.
Ранее Сассу-Нгессо прибыл в Москву. Также президент Конго будет присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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