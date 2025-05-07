https://ria.ru/20250507/kreml-2015691597.html
Президент Конго прибыл в Кремль
Президент Конго прибыл в Кремль - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Конго прибыл в Кремль
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:20:00+03:00
2025-05-07T21:20:00+03:00
2025-05-07T21:20:00+03:00
москва
дени сассу-нгессо
владимир путин
демократическая республика конго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955828384_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_dbf1adb2fa179ca464a929e557c805da.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Кремле отметили, что президенты в ходе переговоров рассмотрят вопросы реализации достигнутых договоренностей и наметят конкретные шаги по развитию и углублению сотрудничества двух стран. Ранее Сассу-Нгессо прибыл в Москву. Также президент Конго будет присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html
москва
демократическая республика конго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955828384_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_34e6b61e71da11b4d0fe9f83096263e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дени сассу-нгессо, владимир путин, демократическая республика конго
Москва, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, Демократическая Республика Конго
Президент Конго прибыл в Кремль
Президент Конго Сассу-Нгессо прибыл в Кремль на переговоры с Путиным