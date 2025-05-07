https://ria.ru/20250507/kreml-2015691597.html

Президент Конго прибыл в Кремль

Президент Конго прибыл в Кремль - РИА Новости, 07.05.2025

Президент Конго прибыл в Кремль

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:20:00+03:00

2025-05-07T21:20:00+03:00

2025-05-07T21:20:00+03:00

москва

дени сассу-нгессо

владимир путин

демократическая республика конго

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Кремле отметили, что президенты в ходе переговоров рассмотрят вопросы реализации достигнутых договоренностей и наметят конкретные шаги по развитию и углублению сотрудничества двух стран. Ранее Сассу-Нгессо прибыл в Москву. Также президент Конго будет присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html

москва

демократическая республика конго

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, дени сассу-нгессо, владимир путин, демократическая республика конго