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МСП Банк выдал первый льготный кредит по программе для малых техкомпаний

МСП Банк выдал первый льготный кредит по программе для малых техкомпаний - РИА Новости, 07.05.2025

МСП Банк выдал первый льготный кредит по программе для малых техкомпаний

МСП Банк предоставил первый льготный кредит в рамках возобновленной программы финансирования малых высокотехнологичных компаний (МТК), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. МСП Банк предоставил первый льготный кредит в рамках возобновленной программы финансирования малых высокотехнологичных компаний (МТК), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Производитель сварочных агрегатов и оборудования для обработки металлов – НПП "КВАНТ" (Республика Удмуртия) – получил 15 миллионов рублей сроком на три года на приобретение комплектующих для производства сварочных агрегатов, расширение производственных мощностей и создание дополнительных рабочих мест. Ожидаемый рост прибыли от получения льготного кредитования составит 30%."Обновленная в этом году программа льготного кредитования МТК направлена, в первую очередь, на развитие предприятий, которые производят высокотехнологичную продукцию и способны интегрироваться в кооперационные цепочки для обеспечения технологического суверенитета страны. Среди ключевых критериев, которым должна соответствовать компания из реестра МТК для получения льготного кредита: выручка не менее 100 миллионов рублей, а также темп роста выручки за последние два года не менее 10%", — приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича.Корпорация МСП перезапустила программу льготного кредитования высокотехнологичных предприятий из реестра МТК 1 апреля 2025 года. Оператором программы является МСП Банк, прием заявок осуществляется через цифровую платформу МСП.РФ. Кредит может быть использован как для реализации инвестиционных проектов предприятия, так и на оборотные цели. Максимальный срок льготного финансирования составляет три года.Программа по льготному кредитованию МТК реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". С учетом достигнутых количественных показателей сектора МСП в 2019-2024 годах, а также с учетом новых вызовов, в том числе в части необходимости развития приоритетных секторов экономики, в 2025-2030 годах акцент смещен с количественных показателей сектора МСП на качественные показатели, отражающие его структурные изменения и формирование экономики предложения.

https://ria.ru/20250429/msp-2013838795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич