https://ria.ru/20250507/krasnogorsk-2015575492.html

Ремонт Павшинского моста выполнили наполовину в подмосковном Красногорске

Ремонт Павшинского моста выполнили наполовину в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 07.05.2025

Ремонт Павшинского моста выполнили наполовину в подмосковном Красногорске

Более 50% от запланированных ремонтных работ выполнили в подмосковном Красногорске на пешеходном Павшинском мосту, сообщает пресс-служба министерства транспорта РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:56:00+03:00

2025-05-07T15:56:00+03:00

2025-05-07T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Более 50% от запланированных ремонтных работ выполнили в подмосковном Красногорске на пешеходном Павшинском мосту, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что дорожники демонтировали старые покрытия и брусчатку на мосту длиной более 420 метров. На данный момент специалисты монтируют новую брусчатку – проводят ее выравнивание, а также продолжают демонтаж старого бетонного основания моста. После завершения демонтажа проведут ремонт основания и в два этапа уложат новое противоскользящее покрытие на мосту. На время ремонта движение пешеходов организовано по одной из частей моста. Завершить ремонт покрытия планируется в июне 2025 года. Павшинский мост является самым протяженным пешеходным мостом в Подмосковье. Средняя интенсивность движения пешеходов по объекту составляет порядка 10 тысяч человек в сутки, в утренние и вечерние часы пешеходный трафик значительно увеличивается. После завершения ремонтных работ путь жителей от Павшинской поймы до метро Мякинино станет комфортнее и безопаснее.

https://ria.ru/20250507/meropriyatiya-2015571092.html

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