https://ria.ru/20250507/kongo-2015694456.html

Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин

Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025

Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин

Россия готова увеличивать квоту в вузах для обучения студентов из Конго, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом республики Дени... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:31:00+03:00

2025-05-07T21:31:00+03:00

2025-05-07T22:00:00+03:00

россия

владимир путин

дени сассу-нгессо

демократическая республика конго

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия готова увеличивать квоту в вузах для обучения студентов из Конго, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом республики Дени Сассу-Нгессо в Кремле. "Давно и успешно ведется подготовка в России конголезских национальных кадров. В наших вузах сейчас обучаются порядка 750 ваших студентов, и ежегодно выделяются примерно 250 госстипендий. И мы готовы увеличивать эту квоту", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250507/putin-2015694095.html

россия

демократическая республика конго

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2025

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россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, демократическая республика конго