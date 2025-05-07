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Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
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21:31 07.05.2025 (обновлено: 22:00 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/kongo-2015694456.html
Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин
Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин
Россия готова увеличивать квоту в вузах для обучения студентов из Конго, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом республики Дени... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:31:00+03:00
2025-05-07T22:00:00+03:00
россия
владимир путин
дени сассу-нгессо
демократическая республика конго
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия готова увеличивать квоту в вузах для обучения студентов из Конго, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом республики Дени Сассу-Нгессо в Кремле. "Давно и успешно ведется подготовка в России конголезских национальных кадров. В наших вузах сейчас обучаются порядка 750 ваших студентов, и ежегодно выделяются примерно 250 госстипендий. И мы готовы увеличивать эту квоту", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250507/putin-2015694095.html
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россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, демократическая республика конго
Россия, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Демократическая Республика Конго
Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин

Путин: Россия готова увеличивать квоту в вузах для обучения студентов из Конго

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия готова увеличивать квоту в вузах для обучения студентов из Конго, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом республики Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
"Давно и успешно ведется подготовка в России конголезских национальных кадров. В наших вузах сейчас обучаются порядка 750 ваших студентов, и ежегодно выделяются примерно 250 госстипендий. И мы готовы увеличивать эту квоту", - сказал Путин.
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