https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html

Межгосударственные отношения России и Республики Конго

Межгосударственные отношения России и Республики Конго - РИА Новости, 07.05.2025

Межгосударственные отношения России и Республики Конго

Двусторонние дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Конго (в 1969-1991 годах – Народная Республика Конго (НРК) были установлены 16 марта РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T06:58:00+03:00

2025-05-07T06:58:00+03:00

2025-05-07T06:58:00+03:00

справки

россия

республика конго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955835073_0:239:2715:1766_1920x0_80_0_0_96688c41f44dd72efa64f94e64c6e280.jpg

Двусторонние дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Конго (в 1969-1991 годах – Народная Республика Конго (НРК) были установлены 16 марта 1964 года. Республика Конго признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР 31 декабря 1991 года. Социалистическая ориентация Республики Конго в 1963-1992 годах являлась основой развития двусторонних связей с СССР по различным направлениям. Особая динамика им придавалась в ходе официальных визитов в Москву конголезских партийно-правительственных делегаций на высшем уровне в 1965, 1975 и 1981 годах.Президент Конго Дени Сассу-Нгессо посещал Советский Союз с официальным визитом в мае 1981 года.В ходе визита был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и НРК.В 1982 году Дени Сассу-Нгессо прилетал в Москву на похороны генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.С 1992 по 1997 год, в период нахождения у власти прозападно настроенного президента Паскаля Лиссубы, наблюдалось охлаждение отношений. Относительно регулярный характер сохранили политические консультации по линии МИД (сентябрь 1992 года, февраль и июнь 1994 года, апрель 1997 года), однако объем экономических и гуманитарных связей начал заметно сокращаться.В результате гражданской войны 1997-1998 годов двухсторонние связи были свернуты.В 1997 году пост главы государства вновь занял Дени Сассу-Нгессо, который выступил за возобновление многопланового сотрудничества с Россией во всех областях.В сентябре 2001 года в Москве был подписан Протокол о регулярных консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран.В 2006 году президент РК Дени Сассу-Нгессо в качестве председателя Афросоюза принял участие в формате расширенного диалога саммита Группы восьми в Санкт-Петербурге.Знаковым событием в политическом диалоге двух стран стал официальный визит в Россию президента Конго Дени Сассу-Нгессо в ноябре 2012 года.Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений в сфере экономики, энергетики, инфраструктуры и транспорта, а также вопросы гуманитарного сотрудничества. По итогам визита был подписан Протокол о намерениях между Минэнерго России и Министерством по вопросам капитального строительства и территориального обустройства РК относительно сооружения нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар –Йе – Ойо – Уэссо общей протяженностью 1334 километра. Также было принято решение о возобновлении деятельности российско-конголезской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК).В мае 2019 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вновь прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы региональной повестки дня. 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба в составе делегации африканских стран встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались пути урегулирования ситуации вокруг Украины. 27-29 июля 2023 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка", который прошел в Санкт-Петербурге. 29 июля "на полях" саммита состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом РК Дени Сассу-Нгессо. 27 июня 2024 года в Кремле состоялись переговоры главы российского государства Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находился в России с официальным визитом. В ходе встречи в узком составе Владимир Путин вручил Дени Сассу-Нгессо орден Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго.На базе Протокола о консультациях между министерствами иностранных дел (2001) регулярно проходит "сверка часов" по глобальным и региональным вопросам.В октябре 2004 года Россию с рабочим визитом посетил министр иностранных дел, сотрудничества и франкофонии Республики Конго Родольф Адада.В ноябре 2015 года состоялся рабочий визит министра иностранных дел Республики Конго Жан-Клода Гакоссо. В ходе визита главе МИД Конго была вручена медаль А.С. Пушкина за его вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Республикой Конго. 13-15 марта 2017 года министр иностранных дел, сотрудничества и по делам конголезцев за рубежом РК Жан-Клод Гакоссо посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого 14 марта состоялись его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ноябре 2017 года Жан-Клод Гакоссо с визитом посетил Санкт-Петербург, где прочел лекцию в Санкт-Петербургском государственном университете.12 ноября 2021 года в Париже "на полях" Международной конференции по Ливии состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом РК Дени Сассу-Нгессо. 5 февраля 2022 года в Аддис-Абебе (Эфиопия) "на полях" 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза прошла встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с президентом РК Дени Сассу-Нгессо. 25 июля 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Конго был принят в городе Ойо президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, которому передал личное послание президента России Владимира Путина, а также провел переговоры с министром иностранных дел, по делам Франкофонии и конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо. 27 января 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял министра, личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазу Жоли. В июле 2023 года в Санкт-Петербурге в рамках саммита "Россия-Африка" министр иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клод Гакоссо встретился с губернатором города Александром Бегловым.4 июня 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Республику Конго. В ходе визита он был принят президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, а также провел переговоры с министром иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Жан-Клодом Гакоссо. 8 ноября 2024 года "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Сочи прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо. Поддерживаются межпарламентские связи, идет диалог по линии министерств и ведомств.19-20 марта 2023 года в Москве, на площадке Государственной Думы РФ, прошла II Международная парламентская конференция "Россия - Африка". В рамках мероприятия 19 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем Сената парламента Республики Конго Пьером Нголо. 20 марта Пьер Нголо выступил на пленарном заседании конференции.Россия и Республика Конго осуществляют конструктивное взаимодействие в рамках ООН и в других многосторонних форматах.Общий объем двусторонней торговли составляет около 250 миллионов долларов. Россия экспортирует пшеницу и нефтепродукты, Конго – в основном фрукты.По расчетам Федерального центра "Агроэкспорт", потенциал российского экспорта в Республику Конго к 2030 году оценивается на уровне около 50 миллионов долларов.23 сентября 2022 года в Браззавиле состоялось 6-е заседание межправительственной российско-конголезской Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК). По ее итогам было подписано пять двусторонних документов: в сфере создания и функционирования территорий с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности, в области информационных технологий и связи, здравоохранения, физической культуры и спорта, в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.28 сентября 2024 года в Москве прошло очередное, 7-е заседание МПК.22 декабря 2023 года было подписано Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Конго об использовании средств, поступающих в погашение задолженности РК перед Россией, на цели финансирования проектов в области развития на территории РК. Задолженность по выданным кредитам по состоянию на 27 января 2010 года составила 29 647 484 миллиона долларов. Налаживаются контакты в нефтегазовой отрасли.В октябре 2019 года в рамках первого саммита Россия - Африка Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ, Афрэксимбанк и Национальное общество производителей бензина в Конго договорились о сотрудничестве по проекту строительства магистрального нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуку-Трешо. 14 сентября 2024 года распоряжением правительства РФ было одобрено Соглашение о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода на территории Республики Конго. Уполномоченными в строительстве проекта станут ООО "Закнефтегазстро-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго. Будет создано совместное предприятие компаний с 90% российской долей и 10% конголезской. Россия обязуется взять на себя поставку и логистику необходимой техники, материалов и специалистов для строительства нефтепровода, а также обучить граждан Конго для его эксплуатации. 28 сентября 2024 года Республика Конго и Россия подписали соглашение о строительстве нефтепровода.В 2019 году был подписан протокол о согласии между ПАО "Лукойл" и госнефтекомпанией Конго SNPC. Документ предполагает изучение возможностей совместного участия в проектах по геологоразведочным работам, разработке и добыче углеводородов на территории РК. ПАО "Лукойл" уже сотрудничает с SNPC в поставках и покупке нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В марте 2023 года "Лукойл" сообщал, что обсуждает с Конго вхождение в новые проекты в этой стране в качестве оператора. Тогда компания напоминала, что "Лукойл" работает в РК на проекте Marine XII, оператором которого является итальянская компания Eni. В настоящее время "Лукойл" работает в РК в качестве участника нефтегазового проекта Marine XII. Российская компания приобрела 25% в этом проекте у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%). В сентябре 2024 года Республика Конго подписала с Lukoil Upstream Congo соглашение, по разработке нескольких нефтяных блоков в этой стране. В марте 2017 года Россия и Конго заявили о создании рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству. В мае 2019 года в Москве в ходе официального визита президента Республики Конго Денни Сассу-Нгессо был подписан контракт на направление российских военных специалистов в РК для обучения конголезцев эксплуатации и ремонту имеющейся в стране российской военной техники. В октябре 2019 года в Сочи между Россией и Республикой Конго было подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В частности, оно включает совместную подготовку войск (сил), информационное, инженерное обеспечение, взаимодействие в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, в мероприятиях по поиску и спасанию на море, а также по борьбе с терроризмом и пиратством и пр. Документ вступил в силу 15 апреля 2021 года. В феврале 2018 года в Москве госкорпорация "Росатом" и министерство научных исследований и технологических инноваций Республики Конго подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного атома. В мае 2019 года Россия и Конго подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.Стороны намерены сотрудничать по ряду направлений, такие как развитие ядерной инфраструктуры Республики Конго, разработка программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении, использование радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, подготовка и обучение персонала. Предусматривается проработка проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна на территории Республики Конго. В Браззавиле работают российские компании по ядерной энергетике и по электричеству. При их помощи реализуется строительству 36 различных объектов, подстанций. В июле 2024 года Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетике.В начале мая 2023 года Республику Конго посетила бизнес-миссия "Опоры России", куда вошли также представители Россельхознадзора и Росконгресса. Предприниматели встретились со специальным советником президента по вопросам сотрудничества с парламентом и общественными организациями РК в присутствии главы аппарата президента и руководителей ведомств."Опора России" также провела переговоры о создании Российского торгового дома в Республике Конго, где есть крупный глубоководный порт Пуэнт-Нуар, важный в деле выстраивания новых логистических цепочек по поставке зерна, продуктов и т.п.Россия оказывает содействие Республике Конго в подготовке национальных кадров. Всего за годы сотрудничества в СССР и России получили образование более восьми тысяч конголезцев. Ежегодно Россия выделяет 250 стипендий за счет правительства РФ для конголезских студентов. Это один из самых высоких показателей в Африке.Действует Русский Дом в Браззавиле. Это региональное представительство Россотрудничества. Долгое время он был известен под названием "Российский культурный центр", в 2001 году он был переименован в Русский дом. Здесь проводятся бесплатные курсы русского языка (число желающих составило около 400 человек), работает клуб дзюдо, работает компьютерный класс. Проходят выставки, концерты, вечера памяти российских художников, писателей, поэтов. В городе Пуэнт-Нуар в 2014 году был открыт Кабинет Фонда "Русский мир".С октября 2023 года в Браззавиле работает Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России. Преподаванием русского языка занимается Воронежский государственный педагогический университет. В 2024 году в центре, созданном на базе школы "Атлас" Браззавиля, было реализовано шесть образовательных программ по изучению русского языка, культуры и традиций России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, республика конго