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Эксперты: индо-пакистанский конфликт несет риски для российской нефти - РИА Новости, 07.05.2025
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15:27 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/konflikt-2015567416.html
Эксперты: индо-пакистанский конфликт несет риски для российской нефти
Эксперты: индо-пакистанский конфликт несет риски для российской нефти - РИА Новости, 07.05.2025
Эксперты: индо-пакистанский конфликт несет риски для российской нефти
Конфликт между Индией и Пакистаном несет риски для российской нефти, но серьезной проблемой для России это не станет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:27:00+03:00
2025-05-07T15:27:00+03:00
цены на нефть
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пакистан
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рэу имени г. в. плеханова
опек
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Конфликт между Индией и Пакистаном несет риски для российской нефти, но серьезной проблемой для России это не станет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Конфликт между Пакистаном и Индией нарушает геополитическую стабильность в регионе и угрожает поставкам нефти через Персидский залив. Это приведет к росту цен на нефть. В то же время Индия является основным нефтяным партнером России и угроза военного конфликта может отрицательно сказаться на объемах поставок и на нефтяных доходах", - полагает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова. Для России этот конфликт может выразиться в волатильности цен на нефть и газ, соглашается ее коллега Павел Севостьянов. Особенно если ситуация примет затяжной характер, считает он. Тем не менее, вряд ли Россия столкнется из-за этого с существенными проблемами, считает доцент той же кафедры Вадим Ковригин. "В случае эскалации может быть нарушена логистика, и для России это будет означать сокращение спроса на нефть. Вряд ли при этом сокращение окажется долгосрочным. Краткосрочно цены на нефть могут снизиться до 55 долларов за баррель и даже ниже - особенно на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу. Для России это не окажется большой проблемой - покупатели у нашей нефти есть. Однако, в границах года сокращение нефтегазовых доходов бюджета может быть", - рассуждает он. Оптимистично настроен и независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Прямого негативного влияния от военных действий между Индией и Пакистаном я пока не предвижу: хотя у нас есть экономические отношения с обоими странами, вряд ли конфликт между ними приведет к проблемам с нашим экспортом в них", - прогнозирует он. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек.* запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250507/indija-2015531929.html
https://ria.ru/20250507/mid-2015451887.html
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цены на нефть, индия, пакистан, россия, рэу имени г. в. плеханова, опек, операция синдур в пакистане, в мире
Цены на нефть, Индия, Пакистан, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, ОПЕК, Операция Синдур в Пакистане, В мире
Эксперты: индо-пакистанский конфликт несет риски для российской нефти

Давыдова: конфликт между Индией и Пакистаном несет риски для российской нефти

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Конфликт между Индией и Пакистаном несет риски для российской нефти, но серьезной проблемой для России это не станет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Конфликт между Пакистаном и Индией нарушает геополитическую стабильность в регионе и угрожает поставкам нефти через Персидский залив. Это приведет к росту цен на нефть. В то же время Индия является основным нефтяным партнером России и угроза военного конфликта может отрицательно сказаться на объемах поставок и на нефтяных доходах", - полагает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова.
Индийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Конфликт Индии и Пакистана может сказаться на поставках товаров в Россию
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Для России этот конфликт может выразиться в волатильности цен на нефть и газ, соглашается ее коллега Павел Севостьянов. Особенно если ситуация примет затяжной характер, считает он. Тем не менее, вряд ли Россия столкнется из-за этого с существенными проблемами, считает доцент той же кафедры Вадим Ковригин.
"В случае эскалации может быть нарушена логистика, и для России это будет означать сокращение спроса на нефть. Вряд ли при этом сокращение окажется долгосрочным. Краткосрочно цены на нефть могут снизиться до 55 долларов за баррель и даже ниже - особенно на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу. Для России это не окажется большой проблемой - покупатели у нашей нефти есть. Однако, в границах года сокращение нефтегазовых доходов бюджета может быть", - рассуждает он.
Оптимистично настроен и независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Прямого негативного влияния от военных действий между Индией и Пакистаном я пока не предвижу: хотя у нас есть экономические отношения с обоими странами, вряд ли конфликт между ними приведет к проблемам с нашим экспортом в них", - прогнозирует он.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек.
* запрещенная в России террористическая организация
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
МИД России призвал Индию и Пакистан к сдержанности
Вчера, 09:14
 
Цены на нефтьИндияПакистанРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаОПЕКОперация Синдур в ПакистанеВ мире
 
 
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