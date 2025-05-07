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Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС
Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС - РИА Новости, 07.05.2025
Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС
Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня, изучает другие возможности поддержки, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:18:00+03:00
2025-05-07T13:18:00+03:00
2025-05-07T13:27:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня, изучает другие возможности поддержки, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл."Смысл в том, что мы не планируем продлевать этот механизм после того, как он закончится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.По его словам, ЕК в настоящее время работает над другими мерами поддержки украинского сельхозсектора.
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011571287.html
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в мире, украина, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС
ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня