https://ria.ru/20250507/komissiya-2015524226.html

Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС

Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС - РИА Новости, 07.05.2025

Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС

Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня, изучает другие возможности поддержки, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:18:00+03:00

2025-05-07T13:18:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня, изучает другие возможности поддержки, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл."Смысл в том, что мы не планируем продлевать этот механизм после того, как он закончится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.По его словам, ЕК в настоящее время работает над другими мерами поддержки украинского сельхозсектора.

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011571287.html

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в мире, украина, брюссель, еврокомиссия, евросоюз