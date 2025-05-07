https://ria.ru/20250507/kirgiziya-2015576271.html
Президент Киргизии вылетит в Москву 8 мая
Президент Киргизии вылетит в Москву 8 мая - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Киргизии вылетит в Москву 8 мая
Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетит в Москву 8 мая, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:59:00+03:00
2025-05-07T15:59:00+03:00
2025-05-07T15:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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БИШКЕК, 7 мая – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетит в Москву 8 мая, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип. “Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8-9 мая по приглашению президента России Владимира Путина совершит рабочий визит в Российскую Федерацию… В рамках предстоящего визита глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Президент Садыр Жапаров совместно с главами иностранных государств и правительств, а также ветеранами Великой Отечественной войны примет участие в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве”, - приводит слова завотделом пресс-служба киргизского лидера. Абдумуталип отметил, что в предстоящем торжественном параде также примет участие парадный расчет Национальной Гвардии Вооруженных Сил Киргизии.
https://ria.ru/20250506/kirgizija-2015217610.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Киргизия, Москва, Россия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Киргизии вылетит в Москву 8 мая
Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетит в Москву 8 мая