https://ria.ru/20250507/kirgiziya-2015576271.html

Президент Киргизии вылетит в Москву 8 мая

Президент Киргизии вылетит в Москву 8 мая - РИА Новости, 07.05.2025

Президент Киргизии вылетит в Москву 8 мая

Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетит в Москву 8 мая, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:59:00+03:00

2025-05-07T15:59:00+03:00

2025-05-07T15:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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садыр жапаров

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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БИШКЕК, 7 мая – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетит в Москву 8 мая, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип. “Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8-9 мая по приглашению президента России Владимира Путина совершит рабочий визит в Российскую Федерацию… В рамках предстоящего визита глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Президент Садыр Жапаров совместно с главами иностранных государств и правительств, а также ветеранами Великой Отечественной войны примет участие в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве”, - приводит слова завотделом пресс-служба киргизского лидера. Абдумуталип отметил, что в предстоящем торжественном параде также примет участие парадный расчет Национальной Гвардии Вооруженных Сил Киргизии.

https://ria.ru/20250506/kirgizija-2015217610.html

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в мире, киргизия, москва, россия, садыр жапаров, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне