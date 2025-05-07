https://ria.ru/20250507/kiev-2015480357.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:42:00+03:00

2025-05-07T11:42:00+03:00

2025-05-07T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 9.36 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве. Чуть ранее тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской областях. С ночи сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской.

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000456044.html

киев

украина

черкасская область

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в мире, киев, украина, черкасская область