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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:42:00+03:00
2025-05-07T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 9.36 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве. Чуть ранее тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской областях. С ночи сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской.
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в мире, киев, украина, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Черкасская область
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу