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Хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Израиле - РИА Новости, 07.05.2025
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20:25 07.05.2025 (обновлено: 20:39 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/khusity-2015682623.html
Хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Израиле
Хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Израиле - РИА Новости, 07.05.2025
Хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало беспилотниками аэропорт Рамон в Эйлате на юге... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:25:00+03:00
2025-05-07T20:39:00+03:00
в мире
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ДОХА, 7 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало беспилотниками аэропорт Рамон в Эйлате на юге Израиля после того, как израильские ВВС разбомбили международный аэропорт в столице Йемена Сане."Военно-воздушные силы провели две военные операции. Первая атака была направлена ​​на израильский вражеский аэропорт Рамон в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлате - ред.) с использованием двух беспилотников", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah."Вторая операция была проведена против важной цели сионистского врага в оккупированном регионе Яффо с использованием беспилотника "Яффо", - добавил он.В среду израильские истребители разбомбили международный аэропорт Саны, выведя его из строя. По информации руководства аэропорта, предварительный ущерб составил не менее 500 миллионов долларов, и аэропорт не удастся быстро восстановить.
https://ria.ru/20250506/khusity-2015403772.html
https://ria.ru/20250504/izrail-2014936706.html
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в мире, израиль, йемен, сана, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Сана, Ансар Алла
Хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Израиле

Хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Эйлате после ударов Израиля по Сане

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 7 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало беспилотниками аэропорт Рамон в Эйлате на юге Израиля после того, как израильские ВВС разбомбили международный аэропорт в столице Йемена Сане.
"Военно-воздушные силы провели две военные операции. Первая атака была направлена ​​на израильский вражеский аэропорт Рамон в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлате - ред.) с использованием двух беспилотников", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
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"Вторая операция была проведена против важной цели сионистского врага в оккупированном регионе Яффо с использованием беспилотника "Яффо", - добавил он.
В среду израильские истребители разбомбили международный аэропорт Саны, выведя его из строя. По информации руководства аэропорта, предварительный ущерб составил не менее 500 миллионов долларов, и аэропорт не удастся быстро восстановить.
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В миреИзраильЙеменСанаАнсар Алла
 
 
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