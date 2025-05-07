https://ria.ru/20250507/khusity-2015682623.html

Хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Израиле

Хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Израиле - РИА Новости, 07.05.2025

Хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало беспилотниками аэропорт Рамон в Эйлате на юге... РИА Новости, 07.05.2025

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ДОХА, 7 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало беспилотниками аэропорт Рамон в Эйлате на юге Израиля после того, как израильские ВВС разбомбили международный аэропорт в столице Йемена Сане."Военно-воздушные силы провели две военные операции. Первая атака была направлена ​​на израильский вражеский аэропорт Рамон в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлате - ред.) с использованием двух беспилотников", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah."Вторая операция была проведена против важной цели сионистского врага в оккупированном регионе Яффо с использованием беспилотника "Яффо", - добавил он.В среду израильские истребители разбомбили международный аэропорт Саны, выведя его из строя. По информации руководства аэропорта, предварительный ущерб составил не менее 500 миллионов долларов, и аэропорт не удастся быстро восстановить.

https://ria.ru/20250506/khusity-2015403772.html

https://ria.ru/20250504/izrail-2014936706.html

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