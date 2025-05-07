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Родственники Хачатуряна обжаловали посмертный приговор - РИА Новости, 07.05.2025
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16:08 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/khachaturyan-2015579408.html
Родственники Хачатуряна обжаловали посмертный приговор
Родственники Хачатуряна обжаловали посмертный приговор - РИА Новости, 07.05.2025
Родственники Хачатуряна обжаловали посмертный приговор
Родственники убитого Михаила Хачатуряна обжаловали решение суда, посмертно признавшего его виновным в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Алексей... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:08:00+03:00
2025-05-07T16:08:00+03:00
происшествия
москва
генеральная прокуратура рф
московский городской суд
крестина хачатурян
ангелина хачатурян
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Родственники убитого Михаила Хачатуряна обжаловали решение суда, посмертно признавшего его виновным в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Папенов. "Мы направили жалобы в суд почтой. Просим признать его невиновным и реабилитировать", - сказал адвокат. Бутырский суд Москвы ранее Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и прекратил его дело в связи со смертью. Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.
https://ria.ru/20250421/khachaturyan-2012518691.html
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происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, московский городской суд, крестина хачатурян, ангелина хачатурян, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
Происшествия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд, Крестина Хачатурян, Ангелина Хачатурян, Дело об убийстве тремя сестрами отца в Москве
Родственники Хачатуряна обжаловали посмертный приговор

Родственники Хачатуряна обжаловали решение суда посмертно признать его виновным

© Фото : страница Михаила Хачатуряна в ОдноклассникахМихаил Хачатурян
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : страница Михаила Хачатуряна в Одноклассниках
Михаил Хачатурян. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Родственники убитого Михаила Хачатуряна обжаловали решение суда, посмертно признавшего его виновным в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Папенов.
"Мы направили жалобы в суд почтой. Просим признать его невиновным и реабилитировать", - сказал адвокат.
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
21 апреля, 14:18
Бутырский суд Москвы ранее Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и прекратил его дело в связи со смертью.
Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Суд допросил сестер Хачатурян на посмертном процессе против их отца
11 сентября 2024, 02:07
 
ПроисшествияМоскваГенеральная прокуратура РФМосковский городской судКрестина ХачатурянАнгелина ХачатурянДело об убийстве тремя сестрами отца в Москве
 
 
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