https://ria.ru/20250507/khachaturyan-2015579408.html

Родственники Хачатуряна обжаловали посмертный приговор

Родственники Хачатуряна обжаловали посмертный приговор - РИА Новости, 07.05.2025

Родственники Хачатуряна обжаловали посмертный приговор

Родственники убитого Михаила Хачатуряна обжаловали решение суда, посмертно признавшего его виновным в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Алексей... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:08:00+03:00

2025-05-07T16:08:00+03:00

2025-05-07T16:08:00+03:00

происшествия

москва

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ангелина хачатурян

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Родственники убитого Михаила Хачатуряна обжаловали решение суда, посмертно признавшего его виновным в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Папенов. "Мы направили жалобы в суд почтой. Просим признать его невиновным и реабилитировать", - сказал адвокат. Бутырский суд Москвы ранее Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и прекратил его дело в связи со смертью. Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.

https://ria.ru/20250421/khachaturyan-2012518691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, московский городской суд, крестина хачатурян, ангелина хачатурян, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве